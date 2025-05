"El auto voló por la vereda y se incrustó contra la columna", dijo un testigo del siniestro en Buceo y recordó las últimas palabras de una de las víctimas

Bado iba con una mujer de 57 años en el auto cuando fue embestido a toda velocidad, ella le dijo "mi amor no te me mueras" , minutos antes de que ambos fallecieran, según un testigo.

"Vi que el hombre se estaba ahogando e intenté romper el vidrio de la parte de atrás. Cuando lo rompimos le agarré la cabeza y se estaba ahogando, estaba en lo último", dijo el trabajador.

El empleado recordó que "la señora le hablaba pero él no contestaba". "La mujer le decía 'mi amor háblame, no te me mueras', y él ya no le decía nada".

El testigo del accidente, junto con otras personas intentaron rescatar a los accidentados, pero fue en vano. "Dos autos que venían con él (conductor del BMW) frenaron antes, él venía a más de 100 kilómetros de seguro. (Los conductores) de los autos de atrás se bajaron a ayudar", añadió.

El joven se fue del lugar cuando ya estaban las autoridades presentes cortando el techo del vehículo para sacar a los accidentados. "Cuando estaba llegando a casa me llega un mensaje de mi compañero comentándome que habían fallecido las dos personas", sentenció.

Sobre el joven de 26 años que iba en BMW, dijo que "salió limpio del auto". "No lo vi traumatizado ni con sangre", agregó el trabajador. La fiscal de Flagrancia María Silvia Pérez se hizo presente en el lugar y dispuso la detención del joven, al que además le incautó el celular y le realizó una espirometría. También ordenó pericias para establecer la velocidad a la que iba su vehículo, según detallaron desde la Jefatura capitalina.

Según los trabajadores, a la zona del accidente –calle Neyra y Bulevar Batlle y Ordóñez (exPropios)– la están utilizando "como zona de carreras" y en varias ocasiones se han generado accidentes.