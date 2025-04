La reacción del MPP tras la renuncia de Cecilia Cairo: "Seguirá ayudando a mujeres solteras a levantar sus techos"

Tras la polémica por los impuestos de su casa que no pagó, la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Cecilia Cairo , anunció oficialmente su renuncia al cargo. Desde el Movimiento de Participación Popular ( MPP ), sector al que pertenece Cairo, respaldaron a la dirigente con un mensaje en redes sociales.

"Porque no creemos en la 'clase política' y somos parte del pueblo representando al pueblo ", cerraron.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/MPP609/status/1913201851303862348&partner=&hide_thread=false Cecilia seguirá militando, como siempre, por transformar la vida de las y los más jodidos de este país. A su lado, bien de cerca, con los pies en el barro, poniendo el cuerpo, ayudando a mujeres solteras a levantar sus techos.



La renuncia de Cairo ocurre luego de que el pasado martes, el programa de radio La Pecera (Azul FM) informara que la ministra no había declarado ni regularizado las construcciones que había llevado adelante durante los años en el terreno de su propiedad en Pajas Blancas.

"Nunca regularicé, y lo voy a hacer en algún momento", había reconocido la ministra el martes en diálogo con La Pecera.

El hecho suscitó la polémica y llevó a varios dirigentes de la oposición a apuntar contra Cairo y pedir su renuncia.

Ante la situación y luego de hablar con el presidente de la República, Yamandú Orsi, la ministra hizo oficial su renuncia al cargo en una carta.

La carta de renuncia de Cecilia Cairo

"Conversé con el presidente y presenté mi renuncia al cargo de Ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Quiero agradecerle la confianza y el cariño que me ha dado", asegura la dirigente del MPP, que agregó: "No estamos en esta lucha por los cargos".

"Toda la vida me consideraré una militante de una causa que abrazo y quiero. La vida misma me enseñó que nunca hay que bajar los brazos y que los lugares para nosotros son circunstanciales, pero las causas no", explicó.

"Nos encontraremos con todas aquellas y aquellos que militen en donde la pobreza y la injusticia estén presentes. Habrá patria para todos", cierra la misiva.