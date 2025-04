Siete personas y una perra ovejera: los tres rescates que debió hacer la Armada este viernes

Entre la tarde y noche del pasado viernes 18 de abril, la Armada debió hacer tres rescates que involucraron a siete tripulantes en total y a una perra ovejera perdida que no podía salir del agua.

20250419 Rescate de la Armada en Río Uruguay a tres argentinos

Después, cerca de la medianoche, la Prefectura del Puerto de Colonia fue alertada por un velero con cuatro personas a bordo que tuvieron dificultades por el estado del tiempo.

Pese a que iban a Riachuelo, las personas habían tenido que fondear (es decir tirar el ancla) frente a la playa El Calabrés porque no podían navegar. Sin embargo, las olas y el viento hicieron que el fondeo empezara a ceder.

Se avisó a la Armada que zarpó desde el Puerto de Colonia. Los militares rescataron a las cuatro personas en buen estado y remolcaron el velero.

Por otra parte, este viernes la Armada debió hacer otro rescate en Colonia, pero esta vez no a una persona, sino a un animal.

Una llamada avisó a la Sub Prefectura de Carmelo que había un perro en la zona costera del Arroyo de las Vacas, en las inmediaciones del ex Astillero Marcopel, que no podía salir del agua.

Una embarcación de la Armada, con cuatro tripulantes, zarpó al lugar. Vieron que una perra ovejera estaba entre las rocas y la costa. Notaron que le costaba moverse y que estaba estresada.

La rescataron y la llevaron de vuelta a tierra.

La Armada coordinó con la Protectora de Animales de Carmelo para localizar a los dueños de la perra y darle la atención veterinaria que necesitaba.

Un veterinario local atendió voluntariamente al animal y varias personas colaboraron para encontrar finalmente, durante la noche, al dueño.