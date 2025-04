Cecilia Cairo, la apuesta del MPP por las políticas sociales que se transformó en la renuncia más rápida desde la reapertura democrática

La militante del oeste de Montevideo con un intenso y extendido trabajo territorial a cuestas era la persona elegida para encabezar un área más que sensible en un gobierno de izquierda. Con experiencia en gestión –coordinó el Plan de Mejoramiento de Barrios y dirigió el Plan Juntos durante los gobiernos frenteamplistas–, una carrera ascendente dentro del movimiento fundado por José Mujica y un estilo confrontativo y aguerrido, Cairo era una ministra que generaba expectativa entre los suyos.

Asumió formalmente al frente del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial el 7 de marzo en el asentamiento Campo Galusso con un discurso que, fiel a su estilo, salió de los carriles protocolares y de solemnidad que suelen caracterizar a esos actos y se pareció más a una arenga futbolera. “Primero voy a gastar, tengo que tener resultados. Al ministro (Gabriel Oddone) le tengo que ir a decir ‘me quedé sin plata’ y él me va a ayudar. Siempre hablamos, es mi aliado", aseguró.

Incluso, si el repaso es desde 1903 a la fecha solo hay un caso que estuvo menos tiempo en el cargo. Fue el ministro de Hacienda Héctor Álvarez Cina que el 14 de abril de 1947 le presentó su renuncia al presidente colorado Tomás Berreta –a 41 días desde el inicio del gobierno–, según esa misma base de datos.

Hubo otros casos que duraron igual o menos días que Cairo pero no formaban parte del gabinete inaugural. Alba Roballo, por ejemplo, fue ministra de Educación del gobierno de Jorge Pacheco Areco durante 41 días (entre el 3 de mayo y el 13 de junio de 1968), según recordó el también doctor en Ciencia Política, Antonio Cardarello.

Cambio de ambiente

Fue la mañana del martes 15 que el programa La Pecera de Azul FM publicó que Cairo vivía en un terreno en Pajas Blancas que no tenía declaradas sus edificaciones –cuatro casas y un contenedor– ante la Dirección Nacional de Catastro y que prácticamente no había pagado el Impuesto de Primaria en 20 años. Fue ese mismo martes por la tarde que Cairo convocó a los medios al terreno en cuestión, mostró las viviendas construidas y aseguró que, pese a que se había equivocado, no pensaba renunciar a su cargo.

Lo mismo expresaron sus compañeros de sector a lo largo de la jornada. Porque la primera reacción fue la de cerrar filas. Rápida y coordinadamente salieron en las redes sociales a respaldarla. La cuenta institucional del MPP destacó que la entonces ministra había reconocido el error y que lo iba a corregir. Y que había que seguir trabajando.

Pero el clima fue cambiando con el paso de las horas. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, que el miércoles por la mañana había dicho que Cairo no tenía que renunciar y que el problema se solucionaba pagando, aseguró en una conferencia por la tarde ese mismo día que él en el lugar de la ministra pondría el cargo a disposición aunque el presidente no debería aceptar la renuncia.

Las voces críticas, las ajenas pero también las propias, empezaron a sentirse con mayor frecuencia y el respaldo inicial perdía fuerza entre los frenteamplistas. El presidente, Yamandú Orsi, analizaba en silencio la situación desde la residencia presidencial en Anchorena y dejaba pasar algunas horas para evitar tomar una decisión en caliente. La oposición, además, preparaba una interpelación en la Cámara de Diputados donde el Frente Amplio no tiene mayoría.

Finalmente, el jueves, tras conversar con Orsi y tal como informó El Observador, la ministra presentó su renuncia. “Toda la vida me consideraré una militante de una causa que abrazo y quiero. La vida misma me enseñó que nunca hay que bajar los brazos y que los lugares para nosotros son circunstanciales, pero las causas no”, escribió en una carta que difundió el viernes por la mañana.

“En virtud de los hechos de público conocimiento la ministra Cecilia Cairo me presentó su renuncia. He decidido aceptarla. Tema resuelto”, laudó el presidente horas más tarde.

¿Qué pasó para que Cairo cambiara de posición? Pereira le dijo a Telemundo que la renuncia se concretó porque Cairo “meditó” y decidió que no quería “complicarle la vida al gobierno”. “Soldado vivo sirve para otra batalla”, resumió un dirigente del MPP en diálogo con El Observador.

A un mes y medio del inicio del gobierno, Orsi pierde a una de las principales apuestas del Poder Ejecutivo para las políticas dirigidas a los más vulnerables. Cairo volverá a la Cámara de Diputados, donde estuvo los cinco años del gobierno de Luis Lacalle Pou, y desde allí buscará rearmarse ahora como diputada oficialista.

La sustituta

En el lugar de Cairo asumirá otra mujer vinculada al MPP que ya estaba trabajando en el Ministerio de Vivienda. Tamara Paseyro, hasta ahora directora nacional de Integración Social y Urbana –una rerpartición creada por el gobierno de Luis Lacalle Pou–, asumirá como ministra de Vivienda, tal como informó El Observador.

Paseyro fue directora de Políticas Sociales de la Intendencia de Montevideo desde el año 2020 hasta 2025 y antes asesoró a la Dirección Nacional de Vivienda del ministerio donde fue referente en la elaboración, seguimiento y evaluación del Plan Nacional de Relocalizaciones, 2010-2015, y gerenta técnica del Programa de Mejoramiento de Barrios.