"Cuida al gobierno" y "las peripecias de muchos": las reacciones dentro del Frente Amplio tras la renuncia de Cecilia Cairo

El presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, dijo que Cairo "meditó" su decisión, según le contó a él mismo, y decidió que "no quería complicarle la vida al gobierno".

Por otra parte, el senador y candidato a la Intendencia de Montevideo, Mario Bergara, calificó la decisión de Cairo de "correcta" porque "asume una responsabilidad y cuida el gobierno". Bergara, cuya candidatura tiene el respaldo del Movimiento de Participación Popular (MPP) –el sector de Cairo y del presidente– dijo que el hecho que Orsi aceptara la renuncia también es un gesto de "responsabilidad institucional".

En rueda de prensa, le consultaron al economista sobre si se demoró la renuncia de Cairo y opinó que "esas cosas son muy difíciles de valorar" y que solo llevó dos días.

El candidato a la intendencia aprovechó también para criticar al gobierno que encabezó Luis Lacalle Pou. "Yo recuerdo cuando se inició el gobierno anterior, hubo un jerarca que actuó de los dos lados del mostrador. Es más, el propio presidente de la República dijo que no se podía estar de los dos lados del mostrador porque había una violación ética. Bueno, ese jerarca duró los 5 años de gobierno. Así que hay cosas que demoran y demoran", dijo.

El exdirector de Granja del Ministerio de Ganadería, Nicolás Chiesa, era dueño de la empresa Mi Granja. Cuando se supo, Lacalle Pou dijo que "no se puede estar en los dos lados del mostrador" y afirmó que debía "renunciar a una cosa o renunciar a la otra". Chiesa renunció finalmente como apoderado de la empresa.

Como candidato a la intendencia, a Bergara le preguntaron sobre si la comuna debería modificar los controles sobre los registros de propiedades para evitar casos como el del terreno de Cairo. "Siempre hay que fortalecer la fiscalización, pero las normas son claras", respondió el economista.

Por otra parte, habló también de los señalamientos sobre la honestidad del Frente Amplio, que en campaña había hecho hincapié en este factor, y aseguró que no ve "dónde está el accionar deshonesto de parte del gobierno". "No veo la razón para decir eso, acá hubo un error personal que se asume por parte de la persona y el gobierno actúa en consecuencia"

En un sentido similar declaró el senador del MPP, Daniel Caggiani. "Que gobierne la honestidad también es que los gobernantes vivan las peripecias de muchos, y que cuando se equivocan, asumen sus errores y los solucionan como corresponden", tuiteó.

Que gobierne la honestidad también es que los gobernantes vivan las peripecias de muchos, y que cuando se equivocan, asumen sus errores y los solucionan como corresponden. https://t.co/1NlnU8Ze4s — Daniel Caggiani (@DCaggiani) April 18, 2025

Por otro lado, el también candidato a la intendencia capitalina, Salvador Schelotto, se refirió a un rumor de que él asumiría en un cargo del gobierno.

"Nadie ha conversado conmigo y no me fue ofrecida ninguna responsabilidad de gobierno; por ende es mentira que la vaya a asumir", sostuvo el dirigente de la Vertiente Artiguista, que en el pasado fue director nacional de Vivienda.

Schelotto aseguró que la candidatura a la intendencia concentra todo su "tiempo, interés y energía", y le pidió a sus "compañeros y compañeras que actúen con responsabilidad, sean cuidadosos y verifiquen bien la veracidad de la información antes de compartir cualquier 'noticia' maliciosa o directamente falsa".

En forma simultánea a la difusion de la renuncia presentada por la compañera Cecilia Cairo como ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial ha circulado en redes sociales una información mentirosa que quiero desmentir: 1) Nadie ha conversado conmigo y no me fue ofrecida… — Salvador Schelotto (@S_Schelotto) April 18, 2025

Verónica Piñeiro, la otra candidata del Frente Amplio a la Intendencia de Montevideo, le respondió a la senadora nacionalista Graciela Bianchi por compartir un titular falso donde ella supuestamente apoyaba a Cairo diciendo que no pagó impuestos porque no tenía dinero.

"Senadora, otra vez compartiendo noticias falsas? Lamentablemente no me sorprende pero así no, era fácil de chequear…Ud. es una senadora de la República, debería dar el ejemplo", escribió la gerenta de Gestión Ambiental de la comuna (actualmente de licencia por la campaña).

Senadora, otra vez compartiendo noticias falsas? Lamentablemente no me sorprende pero así no, era fácil de chequear…Ud. es una senadora de la República, debería dar el ejemplo. https://t.co/oKgPPrrR1k — Vero Piñeiro (@Veropr2810) April 18, 2025

Consultada por El Observador sobre la renuncia de la ministra, Piñeiro respondió: "No tengo comentarios para hacer. Cairo ya presentó la renuncia y el Presidente de la República ya se expresó".