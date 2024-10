Manini Ríos: "No somos de los que hablamos de una cosa y hacemos otra"

‘’ No hay ninguna razón por la que en Rivera no repitamos. Los riverenses defienden las cosas claras, hablar de frente, a todo aquello que representa ir con la verdad, defienden la vida desde la concepción hasta la muerte natural . Y no hay partido como Cabildo Abierto que la defienda de la misma manera’’, expresó Manini Ríos.

La solidaridad con los más frágiles, de la forma en que Cabildo Abierto la propone, implica trabajar por quienes "viven con el corazón en la boca y con miedo porque el Estado es incapaz de darle la seguridad que le tiene que dar para que vivan y no tienen dinero para pagarse la seguridad privada", sostienen desde la fuerza política.

En tal sentido, agregan que "los frágiles son los jóvenes que están tentados a consumir droga, a los que sirven en bandeja la marihuana sin explicarles el daño que eso ocasiona. Esos son frágiles y para ellos es que trabajamos, y presentamos un programa de gobierno que fue desarrollado por un equipo capaz y sólido en cada uno de los temas que lo componen".

Por otra parte, entienden que "aquellos que buscan trabajo también encuentran una mano tendida en Cabildo Abierto, los que presentan su currículum en un lado y en otro y no encuentran empleo. Los frágiles son los que sienten la impotencia de no tener ni a quién quejarse, no tener a nadie que los escuche, que recorra el país, que les pregunte qué es lo que necesitan, que escuche sus problemas".

"Los riverenses sienten y se solidarizan con la causa de los más frágiles y Cabildo Abierto es el partido que como ningún otro lo defiende, no en el discurso, sino con hechos", destacó el candidato a la Presidencia.

Manini Ríos añadió: "Nosotros no hablamos de los débiles para hacer campaña política, no le mentimos a la gente, no le decimos que somos los que defendemos a los humildes y después de 15 años de gobierno los dejamos en la misma condición de fragilidad con que los encontramos, con 200.000 uruguayos viviendo en situaciones de indignidad, en asentamientos irregulares. No somos de los que hablamos de una cosa y hacemos otra".

Muchos de los presentes en ese encuentro fueron responsables de que se hayan alcanzado las firmas para que un plebiscito contra la usura sea posible. "Los uruguayos merecen que cambie la realidad en la que viven. Y Cabildo Abierto ha trabajado para eso desde el primer momento, no solo ahora, no por estar en campaña electoral", aseguran.

Por otra parte, Cabildo Abierto entiende que "si defienden la vida, no pueden votar a los que proponen la muerte".