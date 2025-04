Aranceles de Trump: el producto de Uruguay más vendido a EEUU y cuáles son las mayores exportaciones al país norteamericano

Uruguay exportó US$ 1.192 millones a Estados Unidos en 2024 con un aumento interanual de 37% y una participación de 9% en las ventas totales. Según información del Instituto Uruguay XXI, el principal producto exportado fue la carne vacuna con US$ 595 millones.

En segundo lugar se ubicó la celulosa con US$ 202 millones (+ 126%), subproductos cárnicos con US$ 131 millones (-40%), madera y productos de madera con US$ 88 millones (+ 4%) y aparatos e instrumentos médicos con US$ 35 millones (+42%).