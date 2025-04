Jueves negro: Wall Street y mercados globales con fuertes caídas por aranceles de Trump

RELACIONES DIPLOMÁTICAS Orsi tras anuncio de Trump sobre suba de aranceles: "No podemos decir que fuimos los más perjudicados"

Apple registró ventas masivas de acciones y perdió 9%. En tanto, Amazon descendió 8,7% y Nvidia 6,4%.

Las tasas cortas y medianas de EEUU cayeron alrededor de 15 pb a nuevos mínimos desde octubre -signo de una intensa demanda por renta fija-, y los operadores pasaron a descontar un 70% de probabilidad de que la Reserva Federal lleve a cabo recortes por un total de 100 puntos base sobre el tipo oficial en 2025.

Un informe de la firma Gastón Bengochea Corredor de Bolsa al que accedió El Observador señaló que en la práctica, Estados Unidos está elevando su arancel promedio del 2,5% al 10% y abre la puerta a negociaciones bilaterales caso a caso, lo que tomará tiempo.

“Desde el punto de vista teórico, una economía más cerrada tiende a ser menos productiva y eficiente. Además, en las economías desarrolladas, el mayor valor agregado proviene de los servicios más que de la manufactura”.

En ese contexto se considera que “es prematuro sacar conclusiones definitivas, pero la adaptación a esta nueva realidad comercial tan transformacional puede llevar tiempo y afectar la economía en los próximos meses, con impacto en las cadenas de suministro y en el mercado laboral. Y, considerando la reacción del mercado, la principal preocupación parecería estar más relacionada con la actividad económica que con la inflación. El mejor escenario es que las negociaciones y adaptación a la nueva realidad sean rápidas y que la Fed baje tasas antes de lo previsto”, afirmó el reporte.

Bolsas europeas

La mayoría de las grandes bolsas europeas bajaron alrededor del 3 % por el impacto que ocasionará en el crecimiento económico mundial los aranceles impuestos por Estados Unidos a las importaciones.

Se destacó la caída de 3,6 % de Milán, mientras que el índice Euro Stoxx 50 perdió 3,6%, París 3,1%, Fráncfort 3,1%, Londres 1,55% y Madrid 1,2%.

Esta fue la mayor caída desde mediados de marzo de 2023 para las plazas italiana y francesa.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, alertó de las consecuencias de los aranceles estadounidenses y de su perjuicio, además de avisar que Europa está preparada para responder a esas medidas.

"El anuncio pone en marcha un experimento económico sin precedentes que, según la mayoría de los economistas, se traducirá en un alza de los precios, un crecimiento más lento y un aumento de la inflación, pero que la Casa Blanca cree que remodelará fundamentalmente la economía estadounidense con resultados finalmente positivos", escribió el director gerente de asuntos legislativos y regulatorios de Charles Schwab, Michael Townsend.

Bolsas asiáticas

Las plazas asiáticas también habían acabado con pérdidas: Tokio cayó 2,77%, Hong Kong -1,52 %, Shanghái -0,24 % y Seúl -0,76 %.

Esto después que se conociera que los productos chinos fueran gravados con un arancel del 34% y los japoneses del 24 %, decisión contestada y criticada con dureza por esos países.

Petróleo por debajo de US$ 70

En previsión de un menor crecimiento mundial, también se hundió la cotización del barril de petróleo.

El barril de petróleo Brent para entrega en junio se desplomó 6,42 % en el mercado de futuros de Londres, hasta los US$ 70,14 al cierre de la sesión.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, cedió US$ 4,8 respecto a la última negociación en el Intercontinental Exchange (ICE), cuando acabó en US$ 74,95.

¿Qué pasó con el precio del oro?

El oro cotizaba a US$ 3.128 por onza, luego que el miércoles avanzara hasta una marca récord de US$ 3.166, tras informarse que los metales preciosos no fueron incluidos en los aranceles "recíprocos" del presidente Trump.

El Observador, Diario Financiero, AFP y EFE