Orsi tras anuncio de Trump sobre suba de aranceles: "No podemos decir que fuimos los más perjudicados"

En sus declaraciones, Orsi explicó que ya tiene una relación cercana con la diplomacia estadounidense, que viene desde su tiempo como intendente de Canelones, y afirmó que está al tanto de los cambios que se producirán en la embajada en breve.

En este sentido, Orsi remarcó que “es momento de ejercitar la inteligencia diplomática porque el mundo está complejo, está raro”. Añadió que, debido a la situación global, “nuestra Cancillería y nuestro Ministerio de Economía tiene que estar en relación permanente con el gobierno y con la diplomacia americana”.

Trump endurece aranceles al mundo y abre ventana de posibilidades para Uruguay

Estados Unidos anunció un endurecimiento de su política comercial con la aplicación de una batería de aranceles recíprocos y básicos para las importaciones, en defensa de la industria local. El nuevo escenario genera incertidumbre a nivel global por las posibles consecuencias económicas que puedan suceder tras el anuncio realizado por el presidente Donald Trump. Uruguay quedó en el piso del listado de las nuevas tasas y eso le puede otorgar ventajas frente a competidores que ingresan productos en el país norteamericano.

El presidente Trump anunció este miércoles una serie de aranceles con el foco puesto en China y la Unión Europea (UE) y calificó la medida como una "declaración de independencia económica", con el objetivo de impulsar una nueva "edad de oro" para el país. La medida provocó la alarma de economistas a nivel mundial que ya predicen un shock recesivo inmediato acompañado de una suba de la inflación.

"Durante décadas, nuestro país ha sido saqueado, violado y devastado por naciones cercanas y lejanas, aliadas y enemigas por igual", aseguró Trump durante el discurso pronunciado en la Casa Blanca.

El nuevo escenario comercial plantea un arancel básico para todas las importaciones al que se le agregan recargos para países considerados hostiles por la actual administración republicana. China, el principal enemigo en la guerra comercial, recibirá la aplicación de un gravamen de 34%. El segundo foco estuvo puesto en la Unión Europea con una tasa general de 20%. Otros países incluidos en el plan de aranceles recíprocos fueron Vietnam con 46%, Taiwán con 32%, India con 34%, Suiza con 31% y Japón con 24%.

Pese al duro mensaje, Trump señaló que era benévolo en comparación con los impuestos que los países le aplican a los productos estadounidenses.

"A los presidentes extranjeros, primeros ministros, reyes y reinas y embajadores que nos han llamado pidiendo exenciones a estos aranceles, les digo que terminen con sus propios aranceles, bajen las barreras y no manipulen las divisas", proclamó el presidente.

Las tasas básicas comenzarán a aplicarse desde el sábado 5 de abril y las más altas desde el 9 de este mes. "Mi respuesta es muy simple. Si se quejan y quieren arancel cero, entonces fabriquen en Estados Unidos, porque (acá) no lo hay", afirmó el mandatario.

El efecto en Uruguay

Uruguay quedó incluido en el listado de países que tendrán un arancel de 10% para ingresar productos en Estados Unidos. Un estudio elaborado por el Instituto Uruguay XXI señaló que el gravamen promedio pagado por el país es de 6%. Por tanto, se producirá un aumento promedio del arancel a pagar. Sin embargo, el anuncio no fue tan perjudicial para los vendedores locales, en comparación con economías vecinas. En la región, Estados Unidos tiene cerrados acuerdos comerciales con Chile, Colombia y Perú. Pero esos tres países también están en el listado que pasarán a abonar 10% en todas sus exportaciones.

"En términos relativos y en el corto plazo, Uruguay sale beneficiado", dijo a El Observador el vicepresidente de la Unión de Exportadores (UEU), Facundo Márquez. La razón es que quedaría en iguales condiciones que otros competidores que antes pagaban menos aranceles por tener firmados acuerdos comerciales. Márquez agregó que luego de esa primera mirada positiva habrá que entrar en el análisis puntual de productos y sectores.

A su vez, el decano de la Universidad Católica Business School, Marcos Soto, dijo a El Observador que las medidas anunciadas van a afectar todo el intercambio comercial a nivel mundial y enlentecer la actividad económica en todas las regiones.

El año pasado, Estados Unidos terminó como el cuarto destino de las exportaciones uruguayas con compras por US$ 1.192 millones y aumento interanual de 37%. Los principales productos vendidos fueron la carne vacuna (US$ 595 millones), celulosa (US$ 202 millones), subproductos cárnicos (US$ 131 millones), madera y productos de madera (US$ 88 millones) y aparatos e instrumentos médicos (US$ 35 millones).

En sentido opuesto, las importaciones llegadas desde Estados Unidos fueron por US$ 625 millones lo que determinó una balanza comercial superavitaria.

El instituto recordó que Uruguay pagó US$ 52 millones de aranceles para ingresar en el país norteamericano en 2023 (último dato disponible), con una suba interanual de 12%. El 90% fueron por exportaciones de carne vacuna. La tasa fue de 13%. El segundo rubro con más impuestos fue la madera y sus productos. En este caso las exportaciones fueron por US$ 95 millones y los aranceles llegaron a US$ 2 millones.

"La carne paga más de estos aranceles, ahí no se ven grandes consecuencias. Pero sí en productos que abonan menos y se puede encarecer el comercio", señaló Soto.

Mencionó que la tasa que se aplicará al país es de las más bajas que anunció Trump. Por eso, Uruguay puede tener ventajas en términos relativos para exportar determinado tipo de productos en comparación a algunos competidores.

Pero también señaló otro aspecto: la posibilidad de que países más afectados por los nuevos aranceles decidan aplicar medidas espejo. Ejemplificó que China le compra, básicamente, los mismos productos que a Uruguay. Entonces, el encarecimiento de los bienes estadounidenses por la imposición de nuevas restricciones comerciales podría generar un incremento de las exportaciones locales hacia el país asiático.