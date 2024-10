Sebastián Da Silva dijo que cobrará "un sueldón para sacar cosas adelante" y no para "poner palos en la rueda"

El senador nacionalista Sebastián Da Silva dijo este jueves, en un acto político en el departamento de Tacuarembó, que como legislador le van a "pagar un sueldón para poder sacar cosas adelante", no para "poner palos en la rueda".

"No quiero ser un senador que esté obsesionado por el bloqueo, obsesionado por el palo en la rueda y obsesionado en cómo jodemos al gobierno de turno. A mi me van a pagar un sueldón para poder sacar cosas adelante , y esas cosas son las que les vamos a decir un día sí y otro también a ese Frente Amplio que desde el propio gobierno lo único que está pensando es en cómo perjudica, cómo complicar o cómo poner el palo en la rueda ", disparó el dirigente en una conferencia de prensa consignada por el periodista Leo Sarro.

A juicio del senador, los frenteamplistas "han escuchado, pero se ve que no aprendieron nada; han recorrido, pero se ve que no vieron la realidad del país; han juntado firmas y se ve que no vieron los resultados".