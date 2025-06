"Se le va a encontrar la vuelta": Orsi se refirió a la polémica por la creación del Ministerio de Justicia

A Orsi también le recordaron que el senador blanco Javier García afirmó que no había "margen" para discutir sobre este proyecto, y el presidente respondió: "Yo como los partidos lo habían planteado pensé que era una propuesta de los partidos . Espero que sea, que siga siendo, que no haya cambiado".

El mandatario también se refirió a la necesidad de "resolver" la designación de un nuevo fiscal de Corte, algo que el poder político no logra acordar desde la salida del actual prosecretario de Presidencia Jorge Díaz. "Por lo menos eso, ojalá lleguemos a un acuerdo con eso", declaró.

Las voces en contra del Ministerio de Justicia desde la oposición

Varios legisladores opositores se postularon en contra de la fundación de la nueva secretaría de Estado, luego de que Orsi dijera en una entrevista a El Observador que estaban "convencidos" de fundarlo "y los demás partidos también". Javier García dijo a El País que desde su fuerza no creen que estén dadas las "condiciones políticas para crear un Ministerio de Justicia".

Distintas fuentes del partido indicaron a ese medio que la "opinión extendida" era que la nueva cartera "está hecha para Jorge Díaz". García también se refirió a la situación del prosecretario de Presidencia y exfiscal de Corte: "El gobierno del Frente Amplio, con los antecedentes que tiene en relación a la Fiscalía y Díaz, no da garantías de respetar la independencia del Poder Judicial y de todo el sistema de justicia".

En tanto, el senador colorado Robert Silva recordó a Montevideo Portal que en el programa de gobierno de su espacio estaba la creación del Ministerio de Justicia, pero explicó que en este momento "hay que ver las circunstancias actuales y, sobre todo, conocer con exactitud la propuesta que se vaya a presentar".

"No es unánime. El Partido Colorado no está todo de acuerdo. (Pedro) Bordaberry ha dicho que no está de acuerdo, (Julio María) Sanguinetti dijo en su momento que no estaba de acuerdo", agregó.

Su compañero de bancada Gabriel Gurméndez, por otra parte, se mostró contrario a la llegada de más ministerios por la "burocratización" que puede generar, y remarcó que "siempre hay que estar muy celosos de la independencia del Poder Judicial y del cuidado de no politizar la Justicia". "No parece que fuera oportuno ni que hubiera un ambiente para eso", añadió.

En tanto, el diputado Gustavo Salle declaró a El País que desde Identidad Soberana descartan "de plano" el proyecto: "La Constitución es muy clara: la justicia tiene que estar en manos de la Suprema Corte de Justicia y de toda la estructura del Poder Judicial".