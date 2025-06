Aumenta la participación de las lanas finas en las exportaciones del rubro ovino

La otra categoría que aumentó tanto en volumen como en divisas fue la de 23 a 25 micras, con 2,6 millones de kilos (un incremento de 300 mil kilos) y una facturación de US$ 10 millones frente a US$ 8,6 millones del año anterior.

En total, entre enero y mayo se exportaron 18,5 millones de kilos de lana (+5% interanual) por US$ 65,5 millones, con un incremento de 13% en valor.

Indicador de Mercados del Este

Los precios en el mercado australiano se mantuvieron relativamente estables esta semana, aunque la demanda moderada en un entorno de oferta reducida y dólar australiano fortalecido dejó en evidencia la cautela de los compradores.

El indicador IME cerró en AU 11,97 con una baja de dos centavos y subió tres centavos en dólares hasta US$ 7,78 por kilo base limpia.

Operadores locales señalaron que en lanas Merino finas los precios se mantienen notoriamente bajos.

Los valores para lotes Corriedale y cruzas medias y gruesas tuvieron mejoras de 20% o 30% en los últimos meses, “que no se nota tanto porque son 20 o 30 centavos”, apuntó Martín Villalonga, responsable de lanas de Victorica y Asociados en Radio Rural.

Precios reportados por el SUL

El SUL informó algunas referencias semanales, reportando negocios de US$ 6 por kilo base sucia para un lote Merino de 15 mil kilos de 18,4 micras, US$ 4 por kilo para lanas de 21,5 micras y entre US$ 3,40 y US$ 3 kg por lotes Merino de 22 a 23 micras.

Rubro ovino: suben la faena y los precios

La faena de lanares sumó algo más de 11.300 cabezas, más del doble que la semana anterior y marcó el regreso a la actividad del frigorífico Bamidal en Paso de los Toros.

La planta que perteneciera a Gustavo Basso en Paso de los Toros y cuya reactivación fue autorizada por el síndico de Conexión Ganadera, Alfredo Ciavattone, volvió a la actividad con la intención de procesar más de 2.000 animales semanales.

Las ovejas superaron en la faena a los corderos y borregos sumados por primera vez en mucho tiempo.

En el acumulado anual de todos modos la reducción de ovejas a faena sigue siendo notoria, con una baja de 41,5% que refleja la intención de reservar vientres para encarnerar.

Proporcionalmente la reducción de ovejas mayor a la baja general de 29% para todos los lanares, desde 380 mil a 270 mil cabezas en 2025.

Los ovinos siguen muy pedidos por la industria y con flechas hacia arriba en todas las categorías: corderos sobre US$ 4,40 el kilo con demanda para faenas kosher, ovejas sobre US$ 3,60 y capones a US$ 3,70 por kilo.

Hay poca oferta y la faena podría afirmarse en la próxima semana con alguna planta que se sume a la operativa, indicó un consignatario.

El precio promedio de la tonelada de carne ovina exportada fue de US$ 5.007 en la primera semana de junio y tuvo en repunte de US$ 300 respecto a la semana anterior.

Para los últimos 30 días el promedio fue de US$ 4.685 y en lo que va de 2025 el precio se sitúa en US$ 5.086 por tonelada, 39% por encima de hace un año atrás.

El incremento de precio ha sido tan notorio que con 2.500 toneladas menos el ingreso total por exportaciones se mantiene casi igual respecto a 2024 con un ajuste de solo 4% desde US$ 29,3 a US$ 28 millones en el acumulado de este año.