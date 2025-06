"Asistir a clase no importa tanto": una a una, cómo se falta en cada escuela de Uruguay

Los pobres faltan más que los más ricos. En las escuelas urbanas comunes faltan más que en aquellas de práctica. En los grados más chicos faltan más que en los más altos. Pero si algo confirman las estadísticas —más allá de estas diferencias históricas— es que el ausentismo está más generalizado de lo que se piensa. Afecta a todos. Y para la consejera docente Daysi Iglesias no hay duda: “Las familias no valoran la educación, al menos no la ponen en la lista de prioridades, y asistir a clase no importa tanto”.