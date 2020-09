Vuelve el fútbol del interior: sin público, pero con bronca y vouchers de alimentación

Este sábado regresa el fútbol del interior. Sin público y con todos los partidos televisados, se reanuda la Copa Nacional de selecciones de la Organización de Fútbol del Interior (OFI). Paysandú, Salto, Canelones del Este, Rocha, Fray Bentos, Cerro Largo, San José y Canelones dirimirán los cuartos de final en partidos de ida y vuelta.

El fútbol regresa con las medidas sanitarias que se aplican para el fútbol profesional y amateur de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), con controles de acceso a los estadios.

Debido a que los partidos se jugarán sin público, OFI asistirá económicamente a las selecciones participantes, para brindar un auxilio en tiempos de fútbol pospandemia.

“A través de acuerdo que se hizo con AUF, Conmebol y empresas privadas, se les paga el traslado, los árbitros y se les da una suma en efectivo de dinero a cada selección que juega como local, además de un voucher de alimentación para una delegación de entre 25 y 30 personas. El voucher de alimentación es para las dos selecciones”, reveló a Referí el secretario de la Organización del Fútbol del Interior (OFI).

El dirigente explicó que esta es la única forma de terminar el torneo porque "hay ligas que están inactivas desde hace seis meses y no se registraron ni pases. Se van a repartir $ 600 mil que se distribuirán en las fases que quedan del campeonato”.

Sin público, porque el gobierno no lo admite

OFI gestionó hasta último momento la posibilidad de que el campeonato se dispute con un porcentaje menor de de espectadores en las tribunas, pero no consiguió la aprobación del Ministerio de Salud Pública que es quien tiene la palabra final en todos estos temas.

La Organización recurrió a especialistas, según explicaron desde la institución, y elaboró un protocolo sanitario para que con un aforo menor se habilitara el ingreso de público. El mismo fue presentado a la Secretaría Nacional del Deporte, que lo derivó al Ministerio de Salud Pública. A la fecha no tuvieron respuesta por lo que el torneo se inicia a puertas cerradas.

“La Secretaría de Deportes nos hizo un par de sugerencias que fueron corregidas esa misma tarde y el protocolo fue enviado por ellos al MSP. Lo tienen hace más de un mes pero no sé cuál es el tema que no lo han habilitado”, comentó Ortiz.

En OFI se preguntan cómo es posible que no permitan el acceso de un porcentaje menor a los estadios de OFI y se habiliten otros lugares cerrados, como shoppings, cines, teatros, y que en la exposición en el predio de la Rural se permita un acceso de hasta 15.000 personas.

Además, el dirigente agregó que el detalle que se arregló fue que en el protocolo se establecían porcentajes de habilitación de aforo y desde la Secretaría de Deporte sugirieron poner número de público para que no hubiera margen para interpretaciones erróneas.

En consecuencia, el protocolo planteado al gobierno, según Ortiz, establece tres tipos de escenarios con aforo.

El primero para 150 personas, que son canchas que no disponen de tribunas o tienen una sola. Otro para 600 espectadores en escenarios con dos tribunas y finalmente 900 en los estadios.

“Acá hay canchas que no tienen tribunas, no tiene asientos, se sientan en el pasto, entonces allí pedimos que se habiliten 150 personas. No hemos tenido respuesta y nos sorprende porque hay otras actividades donde se habilitó y son en espacios cerrados”, dijo Ortiz.

Asimimo, el secretario de OFI dijo que se podría habilitar a jugar solo con público local.

“Nos sorprendió que en al Prado van 15.000 personas y que no permitan 300 en una cancha de campaña, en una liga como Tranqueras o Dolores, en el medio del campo, que no dejen ir a 300 personas. Pero bueno, son las autoridades las que monitorean la situación”.

Para el fútbol del interior es muy importante la venta de entradas porque es uno de los pocos ingresos que tienen para financiar la actividad. El otro es el de la televisión, que emitrá los partidos en directo.

Una situación similar vive el fútbol profesional, aunque la venta de entradas es un porcentaje menor en los ingresos que tienen los clubes pero se transforma en un beneficio que las instituciones pueden brindar a los socios. El consejero Ignacio Ruglio solicitó el regreso de los aficionados al fútbol.

Como informó Referí, los aurinegros aspiran a que se habilite la fase 2 del protocolo sanitario del CDS, que establece la habilitación de un 10% de la capacidad de las tribunas Damiani y Henderson. En total serían alrededor de cinco mil personas las habilitadas para ingresar.

¿Qué dice el protocolo para jugar con público?

Referí accedió al protocolo que presentó OFI para jugar con público y que espera en los cajones del Ministerio de Salud Pública.

Se limitará el ingreso de personas al estadio o cancha para que se pueda cumplir en forma adecuada con el distanciamiento físico de dos metros. En todo el universo de la OFI se reconocen tres tipos de canchas y estadios en donde se desarrollan eventos deportivos:

1- Canchas sin asientos ni gradas en donde el público disfruta del espectáculo parado, en asientos propios o en vehículos que tienen permitido el ingreso. La ventaja de estos escenarios es que en su mayoría cuentan con un área perimetral al campo de juego muy amplia. Para dichos escenarios se permitirá el ingreso 150 personas.

Diego Battiste

2- Canchas y/o estadios mixtos, una zona con gradas o asientos (aforo relevado por las ligas) y otra zona sin gradas ni asientos. En estos escenarios se permitirá el ingreso de 600 personas.

3- Estadios en donde el 100% de la parcialidad disfruta del espectáculo en gradas y asientos. Se permitirá el ingreso de 900 personas.

OFI espera que el protocolo presentado sea aprobado. Mientras tanto, se juega a puertas cerradas y todos los encuentros se emitirán por Vtv+, informó el dirigente.

¿Qué es el torneo de selecciones de OFI?

Es una competencia de verano que se creó hace 17 años y que se disputa entre diciembre/enero y finaliza en abril/mayo de cada año. Lo juegan las selecciones de cada liga. En OFI existen 62 ligas distribuidas en todo el país. Los participantes deben inscribirse previo a cada competencia y el torneo se disputa por confederaciones, en grupos.

Los ocho mejores avanzan a la ronda de playoffs, que juegan partidos de ida y vuelta.

La edición actual de la Copa de Selecciones se interrumpió en marzo por la pandemia, en el momento que comenzaban los cuartos de final, y se retoma este fin de semana.

Así se juegan los cuartos de final

Copa Nacional de Selecciones

Cuartos de final/Partidos de ida

Milton Cabrera/El Telégrafo

Sábado 12 de setiembre

Canelones Interior-Paysandú

Cancha: Club Progreso de Estación Atlantida

Hora: 15:00

Rocha Capital-Río Negro

Cancha: Estadio Mario Sobrero

Hora: 17:30

Domingo 13

Cerro Largo Capital-San José

Cancha: Estadio Germán Baldassini

Hora: 15:30

Canelones Capital-Salto

Cancha: Estadio Eduardo Martínez Monegal

Hora: 18:00

El fin de semana también se reinician los cuartos de final del campeonato de selecciones sub 17.