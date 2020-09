Peñarol pide que lo habiliten a jugar con 5 mil personas en dos tribunas del Campeón del Siglo

El consejero de Peñarol Ignacio Ruglio confirmó a Referí que el club inició gestiones para lo habiliten a jugar con un marco reducido de público en el estadio Campeón del Siglo (CDS).

Ruglio reveló que dentro de la fase 2 del protocolo sanitario del CDS, se establece la habilitación de un 10% de la capacidad de las tribunas Damiani y Henderson. En vistas de que ya fue habilitada la presencia de público en lugares como cines y teatros, el club pondrá el pie en el acelerador para al menos 5.000 personas puedan acompañar al equipo a una distancia de tres metros por espectador.

L. Carreño

“A través de la Comisión del Campeón del Siglo se hizo hace un tiempo un protocolo de la vuelta del público que se presentó ante las autoridades. El protocolo fue elaborado por gente que tiene experiencia en el tema, que trabajó en otros protocolos de aperturas de teatros, de locales comerciales, y fue aprobado por el gobierno cumpliendo determinadas fases”, comenzó diciendo Ruglio a Referi.

El directivo agregó: “Nosotros ahora estamos en fase 0, solo 70 personas por clubes pueden entrar, y eso incluye jugadores, cuerpo técnico y dirigentes. Con la fase 0 cumplida con responsabilidad y buenos resultados, se empezó a pedir que pudiéramos pasar a la fase 1 que incluye un 10% de presencia de los hinchas de la capacidad de las tribunas Damiani y Henderson”.

Distancia y todas las tribunas habilitadas

Ruglio agregó que en el protocolo presentado por Peñarol se establece que las únicas tribunas habilitadas para público son las Damiani y Henderson.

Sin embargo, las autoridades sanitarias pidieron que se habiliten todas las tribunas del CDS para tránsito de gente y tener mayor capacidad de baños y puestos de venta de bebidas.

El consejero comentó que “los hinchas deberán estar todos con tapabocas, mantener una distancia de tres metros y aparte el estadio dispone de las cámaras para controlar que la gente no se junte. Si no respetan eso se puede identificar a la personas y sancionarla para que no pueda volver a la cancha”.

Ruglio dijo que el pedido no pasa por vender entradas sino por responder a los socios.

“Nosotros necesitamos que los socios, que son nuestro principal ingreso que nos dejan alrededor de US$ 5 millones al año, puedan entrar a los partidos. Cuanto más demoremos eso, peor, porque mucha gente dice estoy apretado económicamente y me borro”.

Diego Battiste

Además, reflexionó: "Quiero que la gente vuelva a la cancha, en el entendido que ahora la Rural arranca con gente, a los teatros que son cerrados va gente, los restaurantes tienen gente, entonces nosotros queremos arrancar con 2.000 personas en dos tribunas separadas y al aire libre”.

Consultado sobre si las autoridades brindaron el visto bueno, respondió: “A nivel de gobierno se le dio el visto bueno a una carta que presentó Peñarol para pasar a fase 1. Ahora el tema es, ¿cuándo? Y el cuándo si no sos insistente lo patean para adelante, y está bien porque cuidan la salud, pero nosotros cuidamos el bien de nuestros hinchas y si vemos otros eventos con más gente que esto, queremos aplicar la fase 1. Por eso se encomendó a los delegados que empiecen a gestionar la habilitación”.