¿A quién absolverá la historia?

Por José Manuel Quijano

En su edición del 6 de diciembre en El Observador se hace referencia a “la historia me absolverá” que recientemente empleo Cristina Kirchner en el juicio que se le sigue por corrupción. La vicepresidente argentina apeló a una frase que se considera original de Fidel Castro. El líder cubano recurrio a ella para finalizar su propia defensa ante los tribunales de su país en el juicio en su contra por el asalto al cuartel Moncada.

Pero la frase tiene su historia. Al comienzo de su carrera Castro organizó el asalto al cuartel Moncada, donde murieron varios de sus seguidores. Salió ileso y fue detenido días después. Cuando se inició el juicio, Castro manifestó que practicaría la autodefensa. De esa defensa emana la frase más celebre y grandilocuente que se le atribuye: “Condenadme, no importa, la historia me absolverá” .

Exactamente 30 años antes un austríaco entonces ignoto promovió un “putch” en Munich, que fracasó. Detenido días después fue llevado a juicio y anunció que no recurriría a un abogado sino que el mismo llevaría adelante su defensa. Al final de su alocución dijo: “No son ustedes, señores, quienes dictan nuestra sentencia. Ese juicio corresponde al tribunal eterno de la historia (...) Son libres de declararnos culpables mil veces. Pero la diosa del tribunal eterno de la historia sonreirá y rasgará en pequeños trozos la requisitoria del procurador con el arresto que ustedes pronunciarán. Porque ella nos absuelve” (Fuente: William L Shirer: Le Troisieme Reich, Tomo 1 pagina 93, Paris 1961, Ed Stock, traducción propia del francés)”

Fidel Castro no era por cierto un seguidor de Adolfo Hitler. Pero deseoso de mandar, estudioso quizá de los caminos hacia el poder, genial y movedizo, recurrió a un procedimiento probado , sin mencionar la fuente, para convertirse en gran figura nacional e iniciar su camino hacia el poder. No hay duda de la audacia de Castro pero también es destacable (y un tanto sorprendente) que la prensa de varios países y variados colores políticos sostenga que la frase más famosa de Castro es “la historia me absolverá”, cuando la paternidad se encuentra en otro lado.