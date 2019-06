¡Aleluya, habrá debate!

El anuncio de un debate por televisión en horario central de Canal 4 entre un precandidato del Partido Colorado y otro del Frente Amplio es una gran noticia para Uruguay.

El economista Ernesto Talvi y el sindicalista Óscar Andrade confrontarán el jueves 13 en el programa Todas las voces que conduce el periodista Daniel Castro. Un país entero suspira agradecido por la decisión de los políticos que se animan a debatir ideas y rumbos políticos sin miedo y sin nada que esconder.

Uruguay vuelve así, luego de varios lustros, a tener un debate entre candidatos que aspiran a la Presidencia aunque todavía en fase de internas. Un hecho cuyos insumos otorgarán a la población herramientas buenas para poder construir la decisión de elegir una papeleta para ubicar en la urna el día de las elecciones y así hacerse responsable del destino político del país.

La visión del economista con un doctorado en la Universidad de Chicago contrastada contra la de un obrero de la construcción formado en las filas del Sunca y del PIT-CNT es de por sí atractiva. Ambos pelean en ley con sus ideas, formas y visiones para ser candidatos de sus respectivos partidos. El mero anuncio del encuentro televisivo entre los dos obliga a reservar esa fecha en el almanaque y esperarla como cuando la selección nacional juega un partido internacional.

Hay que destacar que sean de partidos político diferentes. Hasta ahora la premisa era que no era oportuno ni tenía sentido que debatan precandidatos de partidos diferentes. Una frase que se convirtió en excusa para rechazar el intercambio sano de ideas y visiones entre quienes aspiran a la primera magistratura.

De hecho, las elecciones internas no obligatorias son importantísimas ya que seleccionan al candidato único de cada partido. No es lo mismo Lacalle Pou que Jorge Larrañaga, Julio María Sanguinetti que Amorín Batlle o Mario Bergara que Carolina Cosse. Contraponer astucia, personalidad, ideas, argumentos, programas y visiones de país obliga a repensar y a repensarse. Nada malo puede surgir de ese encuentro de precandidatos. Pero aquí parece una catástrofe desde hace lustros y no hay debate en ninguna fase del proceso electoral.

A fin de cuentas, la democracia es una construcción permanente de visiones contrapuestas que tensan la discusión política para alcanzar puntos de acuerdo para poder seguir avanzando. El hecho de que dos candidatos tan diferentes entre sí, se saquen la anteojera de la estrategia, el mezquino cálculo electoral y se expongan a perderlo todo ante el soberano a través de un medio de comunicación es un acto de valentía y de sentido común.

Es de esperar que el ejemplo que dan estos dos pioneros inicien una nueva era de debates políticos en el país y que envalentonen al resto de los 26 precandidatos a debatir para que la opinión pública vea que el intercambio de ideas no le hace mal a nadie y fortalece a la sociedad.

En un tiempo donde se habla que los seres humanos se esconden en comportamientos estancos de gente que piensa igual y en que la denostación del otro parece ser la tendencia, la celebración del debate de precandidatos en Todas las voces es una señal inequívoca de que buenos tiempos están por venir.

Una República que se discute a sí misma de frente y con argumentos es signo de una democracia fuerte y vigorosa, así que bienvenido el debate.