"Atrevido me lo dice afuera si quiere": el cruce entre Bayardi y Gandini por actas de Gilberto Vázquez

La sesión de este lunes de la comisión especial de Derechos Humanos del Senado, que analiza lo sucedido con las actas del tribunal de honor que juzgó a Gilberto Vázquez en 2006, tuvo un poco de todo: interrupciones, gritos, acusaciones cruzadas y hasta legisladores que se retiraron de sala.

El detonante fue la presencia, primero, del coronel retirado Edgardo Martínez, el exjefe de la dirección de personal militar que ratificó haber entregado a José Bayardi –por entonces subsecretario de Defensa- la copia del interrogatorio al represor.

A la comparecencia de Martínez le siguió la de Bayardi, que insistió en que todo fue una “operación” para desacreditar el pedido de desafuero del senador Guido Manini Ríos (Cabildo Abierto), y eso derivó en cuestionamientos por parte de los nacionalistas Jorge Gandini (Por la Patria) y Gloria Rodríguez (Herrerismo).

La sesión de la comisión de este lunes tuvo su origen en un comentario que hizo el senador cabildante Raúl Lozano el pasado 30 de setiembre, cuando la Cámara discutía el desafuero de Manini Ríos que fue rechazado con el voto contrario de blancos, cabildantes y Batllistas.

El fiscal Rodrigo Morosoli buscaba imputar al excomandante en jefe del Ejército por no haber denunciado o avisado a las autoridades cuando el represor José Nino Gavazzo admitió ante el Tribunal de Honor en abril de 2018 que había tirado al río Negro el cuerpo de Roberto Gomensoro en 1973. El ahora excomandante en jefe demoró, según la versión del fiscal, 310 días en informar del tema a sus mandos superiores. Pero el pedido de Morosoli quedó por el camino ya que se requerían al menos 21 parlamentarios por la afirmativa.

En ese debate sobre el desafuero de Manini Ríos, Lozano señaló que Martínez le había contado acerca de una reunión en 2006 con Bayardi en la que, según su versión, le hizo entrega del material de Gilberto Vázquez.

Ante la comisión, el coronel retirado Martínez no solo ratificó su versión, sino que acusó a Bayardi de no rendir cuentas de sus viáticos.

Sobre las actas de Gilberto Vázquez, Martínez dijo que en ese momento Bayardi lo llamó para preguntarle si tenía el expediente y si se lo podía acercar. “Recibí llamadas de varias personas interesadas en saber si había llegado ese expediente. En ese entonces, el subsecretario Bayardi me pregunta si estaba el expediente y le contesto que sí, que estaba en el despacho y que lo estábamos tramitando. En ese momento, me preguntó por el interrogatorio y me dijo que quería verlo, aunque no recuerdo las palabras exactas. Le expliqué que lo estábamos tramitando y que iba a demorar porque era muy grande, pero me dijo que solo quería el interrogatorio. Tomé la copia de un grupo de hojas –no sé si quince, treinta o cincuenta–, que era la parte fundamental del interrogatorio, y se la llevé”, relató.

“Cuando fui, me encontré al subsecretario en el edificio central, en la base de la escalera, y le entregué los papeles –habré demorado entre diez y quince minutos desde que me llamó hasta que se los entregué–, porque saqué una copia de la que ya teníamos, ya que noté la urgencia que tenía en leerlos. Posteriormente, me fui. Le dije que cuando tuviera el resto se lo llevaba, pero me pidió que se lo mandara. Sin embargo, a los quince o veinte minutos de llegar a mi despacho, me llamó y me dijo que lo dejara sin efecto porque lo que tenía era suficiente”, agregó Martínez.

En cuanto al asunto de los viáticos, el coronel retirado dijo que pasó “un mal momento” con Bayardi cuando le recriminó al subsecretario que no estaba cumpliendo con las rendiciones de cuentas exigidas.

“Había una caja que manejaba los viáticos de los viajes al extranjero. Y en todo eso, cuando me rinden cuentas, la miro y faltaba la rendición de cuentas de una persona: el subsecretario de ese momento. Entonces, cuando fui le dije: 'No está dando cumplimiento a la orden que dispuso la señora ministra en cuanto a rendir cuenta de los viáticos. El que falta es usted; acá no rindió cuentas'. Y me contestó: 'A mí ninguna anciana me va a exigir rendir cuentas de nada'. Esto me dolió porque las pocas veces que vi a la señora ministra me pareció una dama realmente muy educada; hasta ahora, cuando pienso en eso que dijo, me duele”, afirmó.

Sobre ese punto, y minutos después de que Martínez se retirara, Bayardi dijo ante la comisión que “es imposible” que el coronel retirado haya mantenido una discusión sobre “un tema de viáticos” con él. “Porque, ¿cuál era el lugar del coronel Martínez en la estructura? Estaba en la Dirección Personal Militar. En todo caso, en la estructura del Ministerio de Defensa Nacional, el que tiene que ver con los viáticos es el director del Departamento Financiero-Contable, como en todos los ministerios. No veo a santo de qué va a manejar una mentira como la de que tuvo conmigo un problema de viáticos”, dijo Bayardi.

"No se lo permito"

La sesión de la comisión tomó mayor temperatura luego de que Bayardi –que en 2019 asumió como ministro de Defensa hasta el final del tercer gobierno del Frente Amplio y hoy es senador suplente de la Vertiente Artiguista– hiciera sus descargos y describiera el episodio de las actas de Gilberto Vázquez como "una operación con un objetivo".

"Lo voy a decir con todo, porque lo que digo acá lo digo fuera, lo digo en el plenario y donde sea: yo pensé que (le estaban dando un fundamento) a los que podían tener la idea de no votar el desafuero del senador Manini. Este argumento fue expuesto públicamente por el coronel Lozano en medios de comunicación, este argumento de cómo se iba a sancionar al general Manini si igual había pasado esto en el pasado", argumentó.

Eso desató una discusión que siguió con varios cruces a partir de entonces, según consta en la versión taquigráfica.

Jorge Gandini: ¡Ya está!

José Bayardi: No entiendo.

Gandini: ¡No podemos permitir que se adjudiquen intenciones permanentemente aquí, cuando usted es el invitado para referirse a un tema!

Bayardi: Sí.

Gandini: ¡No le voy a permitir que nos interpele! ¡No se lo permito! ¡Reasuma su condición de senador, siéntese y discútalo! ¡Usted es un atrevido!

Bayardi:- Atrevido me lo dice afuera si quiere.

Amanda Della Ventura (presidenta de la comisión): ¡Por favor!

(Manifestaciones del senador Gandini y del señor Bayardi que no se escuchan).

Della Ventura: Señor Bayardi, señor senador, ¡por favor!

Gandini: ¡Vino a acusar a todo el mundo cuando el acusado es usted!

Bayardi: No estoy acusando a nadie.

Gandini: ¡Venga a defenderse, no a acusar!

Bayardi: No estoy acusando a nadie.

Della Ventura: ¡Por favor!

Gandini: Señora presidenta: me voy a retirar de esta comisión en protesta, y haré un informe. Espero que el senador reasuma su condición de parlamentario y discuta el tema. ¡Acá no se lo permito!

Gloria Rodríguez: Yo no le voy a admitir, doctor, que hable de quienes no votamos, de que hubo una operación que vincula el desafuero del senador Manini. No es de orden. No es de orden porque usted solicitó ser recibido (...) ¡Está mezclando el desafuero del senador Manini con un tema que nada tiene que ver! Usted, acá, lo que tiene que venir a decir es: «Miren, yo nunca lo vi, no lo conozco al coronel que acaba de retirarse», quien dijo todo lo contrario. ¿Y sabe una cosa? Yo me sumo a lo del senador Gandini y me voy a retirar porque realmente usted ha venido a faltarnos el respeto y no a contestar. ¡El que solicitó ser recibido fue usted, no lo convocamos nosotros! ¡Mire que la comisión no lo convocó! Usted vino a decir algo acá y ahora no tiene respuesta, porque vino el coronel y le dijo realmente que lo conoce y en reiteradas oportunidades. ¡Usted no tiene respuesta! Entonces ¿qué hace? ¡Acusa a los demás! ¡Es muy fácil! Entonces, señora presidenta, yo me retiro también de la reunión porque, realmente, el destrato del doctor Bayardi ha sido desde el arranque. ¡Empezó acusándonos que dijo o qué no dijo! ¡Su función era otra!

A la salida de la reunión, Gandini dijo a la prensa que Bayardi "le faltó el respeto" a la comisión. "Vino por ese único tema, pero resulta que aprovechó esta ocasión para hacer conjeturas, conclusiones, acusaciones e incluso agravios. Atribuyó intenciones, habló de operativos, dijo cómo eran los operativos, excediéndose largamente de la razón por la cuál fue convocado", declaró el nacionalista. "Llegó un momento en que la cosa no dio para más, concluyó.