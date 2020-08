Gilberto Vázquez admitió en 2006 que el Ejército ejecutó, torturó y realizó el “segundo vuelo”

El Ejército ejecutó prisioneros, torturó y operó en Argentina para capturar uruguayos que fueron trasladados en “vuelos” a Uruguay, manifestó el coronel retirado Gilberto Vázquez en un Tribunal de Honor en 2006, en declaraciones que han permanecido ocultas hasta hoy.

“Nosotros ejecutamos, no asesinamos que son cosas muy diferentes. Nosotros no torturamos, nosotros apremiamos porque no había más remedio, el mínimo imprescindible para sacar la verdad, porque no había otra forma de combatir y estoy orgulloso, de lo que hice”, declaró Gilberto Vázquez, que hoy guarda prisión domiciliaria en la ciudad de Rivera condenado por 28 homicidios correspondientes a uruguayos capturados en Argentina.

“Tuve que matar y maté y no me arrepiento. Tuve que torturar y torturé con el dolor en el alma y me cuesta muchas noches dormir acordándome de los tipos que cagué a palo, pero no me arrepiento”, declaró en otro pasaje de sus declaraciones.

Ante el tribunal, el coronel Vázquez admitió haber operado en Argentina y en otros países para capturar uruguayos, muchos de los cuales fueron enviados “arriba”. También reconoció su participación en el caso de Adalberto Soba, un militante del PVP capturado en Buenos Aires en 1976 y hasta hoy desaparecido. Las operaciones en Argentina –sostuvo- fueron ordenadas por los mandos.

También admitió que existió el llamado “segundo vuelo”, una operación admitida por la Fuerza Aérea en 2005 pero repetidamente negada por algunos ex integrantes del Ejército y políticos vinculados a esa fuerza.

“Yo tuve que ver con el caso Soba, estuve prácticamente dos años trabajando en la Argentina, tengo que ver con el segundo vuelo, con el primer vuelo, con casi todas las cosas que pasaron allá”, manifestó.

Insistió, en cambio, en negar su participación en el asesinato de María Claudia García de Gelman, la madre de la exdiputada Macarena Gelman: “Esas porquerías no las hubiera permitido de ninguna manera”.

Artigas Pessio

Gilberto Vázquez fue encarcelado en 2006 por los crímenes cometidos en dictadura

“Eso es indefendible –dijo– porque el caso Gelman no fue una operación militar. Hicimos mucha cosa, pero esa porquería no hicimos. El caso Gelman no sé para qué carajo la trajeron, porque argentino que agarrábamos lo mandábamos para allá, uruguayo que agarrábamos que servía, que le podíamos salvar la vida lo traíamos para acá y sino ‘arriba’ y algún otro trajimos”.

En su comparecencia de 2006 y desconocida hasta hoy, el coronel retirado Gilberto Vázquez dijo que ni el Ejército ni los represores más conocidos colaboraron con la Comisión para la Paz que en su momento creó el presidente Jorge Batlle: “Dicen que somos ladrones, asesinos, hijos de puta y nos rompimos el culo, dejarnos los camaradas muertos, dejamos las viudas y los muertos tirados ahí y nos callamos la boca. Lo peor fue la Comisión para la Paz, porque no hubo ninguna versión nuestra, fueron dos o tres traidores a declarar por las de ellos, pero el Ejército no dijo nada y entonces bajamos a quedar para la Historia y le va a enseñan a mis nietos que yo era un asesino y yo no soy un asesino ni un hijo de puta. Yo era un soldado e hice lo mejor que pude”.

Durante su testimonio, el militar se mostró decepcionado con los mandos del Ejército por permitir que él y otros camaradas fueran presos. Adujo que en 1989, y para evitar que algún integrante de las fuerzas armadas fuera detenido, se llegó a planificar asesinatos políticos, entre ellos los de los dirigentes de izquierda Hugo Cores, León Lev y Eleuterio Fernández Huidobro.

Política de transparencia

Las declaraciones de Gilberto Vázquez se conocen gracias a un pedido de acceso a la información pública que la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos hizo al Ministerio de Defensa Nacional, solicitando tener acceso a las actas de todos los tribunales de honor realizados a militares acusados de actos de represión en el gobierno de facto.

El ministro de Defensa Nacional, Javier García, respondió afirmativamente a la solicitud y ordenó que las actas fueran entregadas a Familiares, lo que ocurrió días atrás.

Voceros del Ministerio dijeron a El Observador que la apertura de esos archivos condice con una anunciada política de transparencia.

Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos ha convocado a una conferencia de prensa el viernes al mediodía donde dará más detalles del contenido de las actas y las confesiones del coronel Gilberto Vázquez y otros militares.

Tribunal homologado

Las graves confesiones del coronel Vázquez fueron realizadas en un tribunal de honor instruido luego de que en julio de 2006 el oficial retirado se fugara del Hospital Militar, donde estaba detenido mientras se procesaba un pedido de extradición a Argentina.

El Tribunal lo sancionó por “falta gravísima” por la fuga.

El fallo fue homologado por la entonces ministra Azucena Berruti y el presidente Tabaré Vázquez el 28 de setiembre de 2006, según un acta disponible el internet, en la que no se dan detalles sobre las declaraciones recogidas.

La homologación se produjo luego de que un Tribunal de alzada ratificara el fallo del tribunal de primera instancia, apelado por el militar retirado.

Las preguntas del Tribunal de alzada versaron solo sobre la fuga y las declaraciones de Gilberto Vázquez a la prensa. Las confesiones de ejecuciones, tortura y traslado de prisioneros desde Argentina no fueron objeto de preguntas.

El tribunal de primera instancia estuvo integrado por los generales Juan Giorello, Juan Couture y Héctor Islas.

El de alzada, por los generales Dardo E. Grossi, Daniel E. Castellá y Wile A. Purtscher.

Consultada la ministra Berruti dijo no recordar el tribunal de honor a Gilberto Vázquez.

Idéntica respuesta brindó el entonces comandante en jefe del Ejército, general Carlos Díaz.