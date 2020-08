"Blancos pillos": la frase de un diputado del FA que fue excluida de la taquigráfica

"En momento del tratamiento de la Ley de Urgente Consideración me alegró que no se hayan ofendido cuando dije 'blancos pillos' porque nos metieron una chicana", dijo este miércoles en el Parlamento el diputado del Frente Amplio Gustavo Guerrero –suplente de Zulimar Ferreira– durante la discusión de la Rendición de Cuentas 2019.

La frase "blancos pillos" fue retirada de las versiones taquigráficas, primero a pedido del diputado nacionalista Gastón Cossia y luego a través de una moción promovida por el legislador del Frente Amplio, Alejandro Sánchez.

"El debate político tiene esas cosas que a veces se acalora y puede generar distintas interpretaciones", argumentó el legislador del Movimiento de Participación Popular, quien pidió habilitar a las autoridades de la Cámara de Representantes a retirar la frase "hiriente" de las versiones.

El debate

Además de referirse al Partido Nacional como "blancos pillos", Guerrero felicitó irónicamente la forma en la que dicha agrupación y el gobierno seleccionaron "las variables, números y años" para hacer la presentación de la Rendición de Cuentas correspondiente al último gobierno de Tabaré Vázquez. "Eligiendo detalles para transmitir un relato que, oh casualidad, no es el mismo que el que presentaron a los inversores", ironizó.

Guerrero estuvo varios minutos exponiendo y señaló en una parte de su intervención que la Rendición de Cuentas era la "antesala de lo que va a venir en el Presupuesto". "Es la perfecta excusa para el recorte, reafirmando con esta Rendición de Cuentas un relato para seguir recortando", afirmó.

"Nosotros dejamos un país en condiciones, no dejamos de reconocer que la economía se detuvo, no dejamos de reconocer que hubo un decrecimiento y que hoy hay dificultades, pero dejamos un país en condiciones y no en bancarrota. Y esperemos que en 2025 este gobierno entregue también un país en condiciones", culminó Guerrero.

De inmediato, el diputado blanco Pedro Jisdonian pidió la palabra por una "alusión política". "Hemos tenido la tentación, muchísimas veces, de hablar en otro tono de un montón de personas que estuvieron alejadas de las buenas costumbres y de la ley. Sin embargo, hemos mantenido las formas", señaló.

"Le voy a pedir que cuando hablen de los blancos y del Partido Nacional se laven la boca", pidió de forma enérgica el legislador.

Fue tras las palabras de Jisdonian que Cossia pidió retirar de las versiones taquigráficas la frase "blancos pillos", a lo que Guerrero respondió que su intención no había sido "ofender a nadie".

"Si algún diputado se siente ofendido, no tenemos ningún problema en ser nosotros quienes propongamos retirar de la taquigráfica la palabra 'blancos pillos'. La proponemos nosotros y la vamos a votar con mucho gusto", señaló el legislador, al tiempo que aclaró que el Frente Amplio tiene "profundas diferencias políticas, ideológicas y de cómo manejar la economía del país" con el Partido Nacional.