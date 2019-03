"Catarsis de vanidad y autobombo": la opinión de los precandidatos opositores sobre el acto de Vázquez

"Catarsis de vanidad", "cinismo argumental", "cero autocrítica", "todo autobombo". Estas palabras formaron parte de las opiniones de los precandidatos de la oposición sobre la rendición de cuentas del presidente Tabaré Vázquez, que tuvo lugar el primero de marzo en el Antel Arena.

Más allá de los tuits, precandidatos a la presidencia de los distintos partidos de la oposición criticaron al día siguiente y de forma más amplia el discurso de Vázquez, tanto en su forma como en su contenido.

El precandidato por el Partido Nacional (PN) para las próximas elecciones, Jorge Larrañaga, opinó que el mandatario transita en el "cinismo argumental, porque dice las cosas por la mitad". Vázquez hizo una clara referencia a la campaña "Vivir sin miedo", cuando habló sobre la militarización como un sistema fallido. Sobre este punto, Larrañaga dijo: "acá lo fallido es la política de seguridad del Frente en sus 15 años de gobierno".

"¿Les molesta la militarización de las calles pero no les molesta la 'delincuentización' de las calles? Porque mandan los delincuentes y el gobierno ¿qué plantea?. Yo sigo sin saber cuál es la alternativa de los que se oponen a nuestra reforma", agregó. En esa línea, dijo que le gustaría saber qué piensan Martínez, Cosse y los candidatos del Frente Amplio. Hizo hincapié en los primeros al señalar que "son gobierno" y "corresponsables de todo lo que ha fallado". "No pueden venir a decirle a los uruguayos que no tenían nada que ver", apuntó.

Por su parte, el precandidato colorado Ernesto Talvi dijo que la presentación de Vázquez le indignó, y que "no tuvo nada que ver con la situación del país ni con superar los desafíos y los cambios para mejorar y dar respuesta a los problemas". "Fue casi un discurso sobre las hazañas de súper Vázquez, una catarsis de vanidad para verse en la pantalla gigante ante una platea que gritaba Uruguay, Uruguay, como si los que no estábamos allí no fuéramos uruguayos. Me hizo acordar a los actos del kirschnerismo, que gritaban Argentina, Argentina".

Puntualizó que "es un gobierno que terminó 365 días antes": "estamos ante un gobierno que no tiene siquiera la capacidad de reconocer la realidad, que no podemos esperar que encare ningún desafío".

Un aspecto criticado por la oposición fue la comparación de datos tomando como punto de partida el año 2005, de comienzo del primer gobierno del Frente Amplio. Por ejemplo, para responder a alguien del público sobre los puestos de trabajo perdidos, Vázquez dijo que se perdieron 60 mil puestos de trabajo (en los últimos cuatro años) pero que desde 2005 se crearon 300 mil.

Talvi dijo que Vázquez usó las cifras según su conveniencia. "La realidad es que se han perdido 60 mil empleos en 4 años. A una persona que perdió el empleo que tiene miedo de no encontrar le contestaban que se crearon 300 mil puestos de trabajo. Esos puestos se crearon entre 2005 y 2014, pero esa suerte se terminó en 2014, cuando llegaron a su pico los productos agropecuarios", subrayó.

En la misma línea opinó el precandidato por el Partido Independiente, Pablo Mieres, quien recalcó que el mandatario "hizo un manejo antojadizo y arbitrario sobre los datos en tiempos variados". Subrayó en conversación con El Observador que "lo que importa es la tendencia actual". "¿Qué importa lo que pasó hace 15 años? Lo que pasa ahora es que se están perdiendo puestos de trabajo. Eso tiene que asumirlo como un gran problema".

"Es como hacerse trampa en solitario, es buscar las mejores imágenes sin asumir la realidad de los hechos", dijo Mieres.

Consultado sobre que Vázquez haya atribuido el aumento de las rapiñas al nuevo Código del Proceso Penal (CPP), Mieres señaló que es "una vergüenza que a esta altura se siga diciendo algo que solamente creen ellos" y que "está probado que las rapiñas empezaron a crecer en setiembre, antes de que entrara en vigencia el nuevo CPP en noviembre". Criticó también que se haya "festejado" el noveno año de Eduardo Bonomi como ministro del Interior. "Es un récord mundial, no debe haber ministro que dure 9 años con resultados pésimos".

Sobre lo enunciado por el presidente acerca de la educación, Talvi dijo que "eligió mirar cuántos jóvenes de 17 y 18 están todavía en la enseñanza media". "Dijo 75% que es bajo pero agarró justito la edad antes que caigan como moscas. Si se sigue mirando la película, de cada 100 terminan 40, y en barrios vulnerables terminan 16 de cada 100. Además, la calidad de los aprendizajes ha venido empeorando año tras año, con niveles de deserción enormes a nivel nacional". El precandidato colorado argumentó con datos extraídos de la encuesta de Hogares y Censos. "Para mostrar un éxito presunto (Vázquez) induce a un engaño".

En tanto, el precandidato por el Partido Colorado Amorín Batlle, tuiteó que Vázquez "vuelve a demostrar que es presidente del FA, y no del Uruguay".

Dijo que insistió en montar un circo y hablar de "un mundo paralelo, un país de fantasía, que solo ven sus aplaudidores".

La precandidata del Partido Nacional Verónica Alonso dijo que el mandatario se olvidó de mencionar dos cifras "en las que batió récord este gobierno". "Todos los días nos endeudan en US$ 7 millones. Y el número de funcionarios públicos que aumentaron en 70 mil y tenemos un Estado que es un elefante cada vez más pesado que asfixió al país", escribió en su cuenta de Twitter.

Para Mieres, Vázquez "se equivocó en la forma" porque, según dijo, "convirtió un mensaje de un presidente después de un año de trabajo en un acto de campaña y partidario" en su formato y características. También dijo que eligió el lugar equivocado, porque "el Antel Arena es un símbolo de falta de transparencia, una construcción que todavía no se sabe cuánto salió, que no se sabe si es viable o no".

El precandidato por el Partido de la Gente, Edgardo Novick, dijo no saber si "el presidente lo hace adrede o está tan encerrado en su propia burbuja que no se da cuenta". "Es como si viviera en otro tiempo. No cumplió sus promesas en seguridad, educación, salud, trabajo e impuestos. Y en vez de reconocerlo trata de engañar al público".

En su opinión, "la gente no cree la idea de que todo está bien". "Si las cosas marcharan bien, ni el presidente ni el Frente Amplio necesitarían hacer una cosa así. Están desesperados".

Los precandidatos Julio María Sanguinetti (PC) y Luis Lacalle Pou (PN) no quisieron opinar cuando fueron consultados por El Observador.