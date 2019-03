Lacalle Pou a los que cuestionaron su vida laboral: "Son mediocres que no quieren soltar la teta"

El precandidato por el Partido Nacional Luis Lacalle Pou respondió a la seguidilla de comentarios que en las últimas semanas hicieron sobre su vida laboral tanto el precandidato comunista Oscar Andrade, como el ministro de Trabajo Ernesto Murro y su par de Educación, María Julia Muñoz.

En entrevista con el programa Dos contra uno de Radio Sarandí, Lacalle Pou contestó: "la verdad que si tengo que explicar eso es porque la democracia está en un declive salvaje (...) Son una manga de mediocres que no quieren soltar la teta y como están desesperados van a decir cualquier estupidez".

Murro había declarado que antes de ser parlamentario, Lacalle Pou "no trabajó en nada" y se preguntó qué currículum presentaría en caso de salir a buscar trabajo. Muñoz, en tanto, dijo que no "tiene una vida política propia porque entró a la vida parlamentaria gracias a lo votos de su mamá" y que "no trabajó como trabaja el pueblo". El último en sumarse a los cuestionamientos fue Andrade, quien esta semana dijo: "siendo un año mayor que yo no sabe el ejercicio de marcar tarjeta".

El precandidato blanco señaló que lo dicho acerca de su currículum "habla mal del aprecio por la dirigencia política de los propios políticos", y que "si alguien habla mal de otro es una representación de que no tiene nada bueno para decir de sí mismo". "La descalificación es la herramienta única exclusiva y poco efectiva de los mediocres, y casi todos los que hablaron, son mediocres".

En otro tramo de la entrevista, Lacalle Pou dijo que el éxito de un político "se ve reflejado en el espejo de la gente". "Si la gente está mejor, fuiste un buen presidente. Si la gente no está mejor, no fuiste un buen presidente". En ese sentido, apuntó que José Mujica dejó la presidencia "con una popularidad increíble, y su pueblo no estaba mejor". "No concibo presidentes como Mujica. Creo que no debería haber un divorcio entre la popularidad de un presidente y la mejoría de su pueblo. Si lo hay, algo está mal, es que se ocupó más de su persona que de su pueblo", subrayó.

Entre preguntas acerca de sus costumbres, su familia y gustos, el precandidato también habló sobre sus diferencias políticas con el presidente Tabaré Vázquez. "Creo que tiró la toalla, no le gusta ejercer la autoridad de la que desgasta. Sí le gusta la otra. Se entregó hace mucho tiempo".

Además, tras pensar unos segundos respondió sobre cuál fue su mayor "metida de pata": "La de los desaparecidos, sin duda. Dije que dejaría de buscar. Fue un error humano más que político. Es más difícil que se borre".