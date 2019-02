Murro contra Lacalle Pou: "Si tiene que salir a buscar trabajo, ¿qué currículum va a presentar?"

"Yo no soy como Lacalle Pou. Imaginémonos que no sea electo a nada, que tiene que salir a buscar trabajo, ¿qué currículum va a presentar?", dijo el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, en referencia al senador y precandidato por el Partido Nacional, Luis Lacalle Pou.

"Lo único que puede decir es que es parlamentario, porque es abogado pero nunca ejerció. Antes de ser parlamentario no trabajó en nada, en el Parlamento por las asistencias a las comisiones plenarias y a las comisiones de trabajo tiene unas cuantas faltas", dijo y agregó: "Yo no soy como Lacalle Pou". A continuación explicó que cuando aceptó su cargo en el ministerio fue porque se vinculaba a su experiencia previa en el Banco de Previsión Social (BPS) y a sus 15 años de trabajo como obrero en una fábrica. "En la cual trabajaba", remarcó.

Murro hizo esas apreciaciones en una entrevista con el programa Quién es Quién de Diamante FM, en la que arremetió contra el precandidato y expresó: "Yo no le deseo esto a Lacalle Pou. Ahora, si le tocara se le va a complicar".

Estas declaraciones surgen dos semanas después de que la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, también se manifestara contra el senador nacionalista. Muñoz dijo en aquella instancia que Lacalle Pou en el Parlamento “no se ha destacado por proyectos o propuestas” y que no “tiene una vida política propia porque entró a la vida parlamentaria gracias a los votos de su mamá”.

Para Muñoz él no conoce la vida diaria de “todos los uruguayos”, ya que no sabe “cómo sacar un boleto” y esto a la hora de hacer política se presenta como un problema para la ministra. “A mí me gusta gente como Carolina (Cosse) que nació en Villa Española, gente que sepa lo que es la vida un obrero”. De esta forma, dijo que Lacalle Pou no ha trabajado porque “nunca tuvo un cargo más que legislador por los votos de la mamá".