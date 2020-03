ChillTags, el sistema uruguayo que ayuda a recuperar objetos perdidos

Por Andrea Sallé

Especial para El Observador

Jerónimo Acosta (26) tuvo la oportunidad de viajar bastante a lo largo de su vida y detectó que la industria de los viajes tiene mucho por ofrecer a sus usuarios. Descubrió que entre muchas oportunidades de negocio había una vinculada al servicio de embalaje para valijas. Ya sea por miedo a los robos, a que un tercero introduzca algo o simplemente para cuidar el equipaje, muchos usuarios utilizan este servicio a nivel mundial y lo pagan a un precio alto. Partiendo de esa necesidad y con las herramientas aprendidas en su formación como contador —sumado al impulso de mentores y de su familia—, Acosta comenzó a investigar sobre la temática con la intención de crear un producto más económico, sustentable y fácil de colocar.

Con apoyo inicial de fondos familiares, luego de inversores privados y posteriormente de la ANII, el equipo multidisciplinario que formó para ChillTravel llegó en 2017 a su primer prototipo, pero no le convencía. Luego de casi dos años de desarrollo, muchas pruebas, viajes a fábricas de diferentes partes del mundo y más investigación, a fines de 2018 lanzó ChillWrap, el producto emblema de la marca. Sus dos primeras producciones fueron para pedidos de empresas, pero a partir de 2019 lanzó la venta de forma masiva a través de su web chilltravel.com, de Mercado Libre y en locales de terceros, vinculados al rubro de viajes.

Chilltravel

Jerónimo Acosta

Creado con polietileno I’m greenTM, un plástico producido a partir de etanol de caña de azúcar y en continua mejora para alcanzar un mayor grado de sustentabilidad, el gran diferencial de ChillWrap es su precio (US$ 9, casi la mitad que el precio promedio mundial del embalaje en aeropuertos) y su componente tecnológico. Cuenta con un código QR que permite al usuario registrar la valija en la aplicación de ChillTravel a su nombre. Si esta se extravía, puede denunciarla por la app como perdida y quien la encuentre, a través del código QR, puede contactar al propietario. “Cuando las valijas se pierden, las líneas aéreas no tienen la capacidad de identificar al dueño. Le damos una oportunidad extra al leer ese código para encontrarlo y contactarse”, señala Acosta. Según datos del Reporte de Equipaje 2018 de la Sociedad Internacional de Telecomunicaciones Aeronáuticas (SITA), de los 22,7 millones de valijas incorrectamente manejadas, solamente el 5% fueron robadas o perdidas. Sin embargo, la probabilidad de extraviar una valija es mucho menor que la de perder otros objetos personales en el aeropuerto o el avión, como celulares, computadoras portátiles, auriculares, tablets e incluso pasaportes y billeteras. De esta observación es que nace el segundo producto de ChillTravel, los ChillTags.

En busca del dueño

El equipo de ChillTravel se embarcó en una investigación propia visitando los departamento de Lost & Found de cuatro aerolíneas internacionales. Obtuvieron que el 1,2% de los pasajeros olvida un objeto por vuelo, lo que representa unos 38.400.000 por año. A eso se le suman unos 11.200.000 elementos olvidados en los controles de seguridad, lo que da un total de casi 50 millones de objetos perdidos por año solo en aeropuertos. “En la casa matriz de American Airlines, en Dallas, me explicaron que lograban identificar a menos del 25% de los dueños”, explica Jerónimo.

Aprovechando la tecnología desarrollada para ChillWrap decidieron implementar el sistema de códigos QR para este tipo de objetos. Fue así que nacieron los ChillTags, un pack de stickers con la leyenda “Read me, help me find my owner” (Leeme, ayudame a encontrar a mi dueño) junto con un código QR que llevará a quien lo encuentre a un link con unos pocos pasos para ponerse en contacto con el propietario.

Chilltravel

El lanzamiento de ChillTags será en los primeros días de marzo y podrán adquirirse a través de la web de ChillTravel y de Mercado Viajes, para luego retirarse en el Aeropuerto de Carrasco. Por un precio de US$ 5 se accede a un pack con tres stickers QR sin fecha de caducidad y aptos para usar en cualquier objeto, más allá de que la persona viaje o no. Si bien el foco está en los pasajeros aéreos, Acosta no descarta crecer al público en general con los ChillTags. “Si después el emprendimiento tiene que pivotear y expandirse al resto de la comunidad, lo vamos a hacer. No vamos a perder nuestro foco, abriremos una subdivisión. Los emprendimientos casi nunca terminan como arrancaron y nosotros tenemos que tener la flexibilidad para ir cambiando a medida que vayan apareciendo nuevas oportunidades y desafíos”. Al igual que la ChillWrap, los ChillTags deben activarse desde la app de ChillTravel (disponible para Android e iOS) para asociar al objeto con su propietario. “Es un producto que queremos que se masifique, que la gente lo use para que no se pierdan más las cosas, que se arme una comunidad detrás de eso”.

De Uruguay al mundo

El 2020 es un año de crecimiento y expansión para la empresa, que busca consolidarse como marca. Además del lanzamiento de ChillTags, incorporará nuevos productos y servicios vinculados a la mejora de la experiencia de los pasajeros, como seguros, paquetes aéreos y accesorios de viaje.

Chilltravel

A su vez, están trabajando para comenzar a operar en Paraguay, Brasil y un tercer país aún por definir. “Vamos a arrancar con Mercado Libre y Amazon Brasil que funcionan bien, pero ya tenemos un preacuerdo con una empresa que está presente en 30 aeropuertos de Brasil para que comercialice nuestros productos.

En Paraguay la idea es la misma, comenzar con canales digitales y buscar un socio fuerte que ya esté dentro del aeropuerto. Allí, además, estamos participando de un proceso de concurso público en el aeropuerto para ser los explotadores del embalaje en exclusividad”, dice Acosta. La idea es prestar todos los servicios y hacer los desarrollos siempre desde Uruguay, como han hecho hasta ahora. A largo plazo, y si el crecimiento del negocio lo amerita, la empresa tiene planificado montar su propia planta de producción de ChillWraps en Uruguay.

US$ 9 es el precio del ChillWrap

US$ 5 es el precio de un pack de ChillTags

5% de las maletas incorrectamente manejadas son perdidas o robadas

50 millones son los objetos perdidos por año en el mundo solo en aeropuertos