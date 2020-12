¿Con miedo de subir de peso en las fiestas? ¡Hace esto!

Diciembre puede despertar una relación de amor-odio en muchos de nosotros.

¿Te pasa que adorás las fiestas, pero te llenan de estrés? ¿O tal vez estás feliz porque se vienen las vacaciones, pero este es el mes más intenso en el trabajo? Tal vez también te pase que adorás las comidas de las fiestas y estás soñando en ese plato que hace tu tío o el postre de ese lugar especial que se viene, pero a la misma vez tenemos miedo de cómo va a terminar la balanza.

¿Te pasa que siempre subís de peso con las fiestas?

Te cuento una buena noticia y una mala...

Primero la buena: tu peso no va a salir disparado porque una noche te pases.

Lo que sí puede sentirse inmediatamente en la balanza es la retención de líquido por la clásica sal extra que llega en toda la comida de fiestas – sí, esa que viene “escondida” en todas las harinas, fiambres, quesos, etc.

Sacarte de arriba el líquido retenido puede llevar su trabajito, pero no temas, no es grasa.

En alimentación saludable, y en bajar de peso en particular, lo que importa es el patrón alimentario. Por eso siempre te insistimos que los mejores resultados vienen de tus hábitos. Tus hábitos son los que están influenciando tu quema (entre muchas cosas tan importantes!) y los responsables directos de cómo tu cuerpo va a manejar esos excesitos de diciembre.

Disfrutá de la fiesta.

El gran tema es qué vas a hacer después. Cómo actúes al otro día de la fiesta (y sucesivamente) es dónde está el mayor riesgo.

Cuando en consulta un paciente en diciembre me dice "vuelvo en enero", tiemblo. Un 90% de las veces no vuelve en enero. No sería grave que no vuelva a la consulta, pero el problema tiende a ser que no vuelve a sus hábitos saludables tampoco.

Es fácil después de las fiestas, “seguir de largo” para las vacaciones, para el verano, decirnos que retomaremos en marzo y antes que nos demos cuenta se hizo agosto. Ouch.

Todos sabemos lo difícil que es retomar de cero y tanto tiempo después. No solo perdés los resultados, sino que perdés la motivación y terminás con ese sentimiento de estar “estancado” en un peso y en un círculo vicioso de empezar-y-dejar.

Este año no dejes que te pase esto. El truco es simple: mantené tus mejores hábitos.

No hay nada más peligroso que el “todo o nada”, por eso quiero que te concentres en lo que podés hacer hoy mismo – aún si es día de fiesta y aún si estás a mil. Ese ratito que te regalás para tu hábito saludable cuenta doble en diciembre.

Quiero que salgas del círculo vicioso de “hacer cualquier cosa” seguido de “dieta extrema” y así; en cambio concéntrate en lo que me gusta llamar “compensar sobre la marcha”.

No sólo vas a sentirte y verte mucho mejor durante las fiestas, sino que te va a resultar mucho más fácil retomar tus hábitos saludables con fuerza el próximo lunes.

Si no estás muy segura en qué hábitos enfocarte, te invito a:

Tomar tu jugo verde diario

Tomar tus 2 litros de agua diarios

Dormirte 30 minutos antes que de costumbre. (Si puede ser antes de media noche tu cuerpo feliz!)

Hacer ejercicio aeróbico al menos 3 veces por semana.

Incluir 10 minutos de meditación o mindfulness en tu día.

Cuidar los horarios de tus comidas.

Apuntar a incluir todos los grupos de alimentos en cada una de ellas.

TanVerde -- www.tanverde.com

Lic. en nutrición Maren Torheim

Autora del libro “Como comer sano para adelgazar”, Maren trabaja desde hace más de 30 años en policlínica y piso en uno de los sanatorios más importantes del país. Se formó en Uruguay y también en el extranjero, profundizando en la dieta cetogénica para el control de epilepsia.

Siempre ha priorizado el trabajo en equipo, trabajando desde hace más de dos décadas en un equipo interdisciplinario con un cardiólogo y psicólogas para el cambio de hábitos, y con neurólogos y neuropediatras en la dieta cetogénica.

Más recientemente Maren se dedica a un emprendimiento familiar de alimentación detox y saludable, ofreciendo cursos online con coaching nutricional en TanVerde.