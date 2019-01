¿Cuándo se estrenan en Uruguay las películas de la temporada de premios?

Recién pasaron los Globos de Oro –que no son medida de nada, si no más que una antesala– y aún no se anunciaron las nominaciones para la próxima edición de los premios de la Academia. Sin embargo, en estas semanas se estrenaron y se estrenarán varias de las producciones que seguramente serán protagonistas en las futuras ceremonias, entre ellas los Oscar y los premios de los diversos sindicatos.

De cara a unas semanas con mucha lluvia, a continuación las fechas de los estrenos de las películas de las que, seguramente, estemos hablando en algunos días.

Nace una estrella: En cartel

Bohemian Rhapsody: En cartel

Spider-Man: Un nuevo universo: En cartel

Roma: En cartel (Cinemateca) y en Netflix

La mula: En cartel

El vicepresidente: En cartel

La favorita: 17 de enero

El regreso de Mary Poppins: 24 de enero

Green Book: Una amistad sin fronteras: 31 de enero

Suspiria: 31 de enero

Las dos reinas: 21 de febrero