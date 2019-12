¿Cuánto cambió la tecnología en los últimos 10 años?

El smartphone era el lujo de unos pocos, la inteligencia artificial era un concepto muy técnico y había que googlear qué era big data para entenderla. Una década más tarde, estas tecnologías son parte del ADN de las sociedades modernas. Uruguay se sumó a cada ola tecnológica en tiempo y forma y se prepara para un futuro con con cada vez más paratos más autónomos y sensores que estarán impregnados en el cuerpo humano.

A comienzos del 2010 todavía había usuarios que decían que no se conectaban a internet. Hoy es imposible no estar conectados. Lo curioso es que aquel que sienta necesidad de estar offline deba hacer un esfuerzo para lograrlo.

Varias causas llevaron a esta situación. Entre las medulares: abaratamiento de los teléfonos inteligentes, mejora de la velocidad (el LTE es casi dos veces más rápido que la red 3G, a lo que se suma la irrupción de la fibra óptica) y una consolidación de la mensajería instantánea y de las redes sociales.

WhatsApp se transformó en el teléfono de línea del hogar, Twitter en la discusión futbolera de un asado, Facebook en la reunión de amigos. Tinder en el boliche nocturno y Uber en el nuevo taxi. Al principio, parecían ser medios inofensivos, pero luego aparecieron algunos problemas.

Pero, ¿cómo cambió tanto en estos 10 años?

Inteligencia artificial y colaboradora

La inteligencia artificial fue uno de los desarrollos que marcaron la década. El uso cotidiano que ayuda a entenderla es Siri, el asistente de voz de los iPhone. “Hoy la gente habla (a una máquina) y más o menos lo entiende”, puntualizó Nicolás Jodal, uno de los ingenieros de software más respetados de Uruguay. La otra aplicación más clara es el reconocimiento visual: los celulares más modernos se pueden desbloquear con solo escanear la cara de una persona. “Son las dos funciones concretas que más han avanzado en el último tiempo en inteligencia artificial”, agregó.

La velocidad en el desarrollo de la inteligencia artificial ha avanzado hasta la robótica. Pero no hay que encender alarmas apocalípticas. El ingeniero uruguayo aclara una confusión muy presente entre “los no técnicos” respecto a este tema. “Lo que la gente piensa es que estamos hablando de la misma inteligencia que una persona. Pero no estamos ni cerca de imitar el cerebro de una rata. Es decir, estamos mucho más lejos de imitar el cerebro de un hombre. No sabemos ni hacer una cucaracha”, indicó.

Por eso, si bien remarcó su poderío, explicó cómo opera y cuánto le falta para desarrollarse. “Yo a un niño le muestro una sola botella y ya aprendió lo que es una botella. A una (aplicación de) inteligencia artificial, le tengo que mostrar fotos de 500.000 botellas de distintos ángulos para que a partir de ahí empiece a reconocer que es una botella”, indicó.

Como toda tecnología que irrumpe en el mercado, al principio el usuario identifica sus beneficios y potencialidades, pero casi nunca sus problemas. Algunas de ellas llegaron a afectar a las empresas tecnológicas más poderosas del mundo. En 2016, a Microsoft. La firma estadounidense había desarrollado un bot conversacional que “aprende” de las interacciones que posee con otros usuarios en Twitter. La "simpatía" de esa herramienta chocó con la comunidad tuitera, que empezó a hacerle preguntas sobre el holocausto y el sistema respondía con consignas nazis. Lo tuvieron que dar de baja.

“Estamos en una década en que (estas tecnologías) empiezan a ser masivas en el uso y, como todo, se comienzan a plantear temas éticos. Por ejemplo, hasta donde tiene que llegar la inteligencia artificial”, comentó Pablo Brenner, uno de los referentes en tecnología del país.

Privacidad vs. mensajes personalizados

Otro cambio tuvo que ver con el big data (grandes volúmenes de datos en la nube). En la década pasada, las empresas solo guardaban la información más importante en función del dinero que podían invertir para almacenarla. “Con su advenimiento, la gente empezó a darse cuenta y a decir: ‘Guardar datos no es caro, voy a guardar todo lo que pueda para después ver en qué lo puedo usar’”, explicó Brenner.

Para Jodal, gracias al desarrollo de aplicaciones del big data se le pudo dar fin a la era de “los promedios” en el mundo de los negocios. “Antes se tomaba cuál era la compra promedio en tal lado. Ahora el promedio no sirve para nada (…) Hoy es un mundo de hiperpersonalización. No me muestran las cosas que le gusta al promedio, sino las cosas que a mí me gustan”, indicó.

Así comenzaron a cristalizarse los mensajes personalizados: publicidad pensada para cada usuario gracias a un exhaustivo análisis con la ayuda de la tecnología.

Eso abrió la puerta a las preocupaciones por la privacidad y así se instaló la pregunta que se hacen muchos usuarios: ¿nos están vigilando? ¿Cuánta información saben de nosotros? El experto Peter Swire, abogado reconocido en el mundo por su trabajo para proteger el derecho a la privacidad, lo había anticipado en 2011 en un documento en el que hablaba de la “edad de oro de la vigilancia”. A fines de la década, le preocupación persiste… y crece.

En noviembre de 2019, Amnistía Internacional le puso nombre y apellido al problema. “La vigilancia generalizada de Facebook y Google representa un peligro sin precedente para los derechos humanos”, concluyó en un informe de 60 páginas en el que explica la forma en que se manejan estas empresas y cómo podrían perjudicar la libertad de opinión, de expresión, de pensamiento y el derecho a la igualdad y a no sufrir discriminación.

“Hay una enorme tensión entre la privacidad y la hiperpersonalización. Y es una tensión no resuelta”, concluyó Jodal.

Supercomputadoras de bolsillo

Estas tecnologías se desarrollan gracias a computadoras con capacidades astronómicas de procesamiento. Y todo en aparatos que en la mayoría de los casos no superan los 200 gramos.

Más de una vez escuchaste la frase: “la tecnología avanza muy rápido”. ¿Pero realmente sabemos cuánto? Brenner recurre a Gordon Moore, confundador de Intel, una de las empresas informáticas más influyentes del siglo XX, para echar luz sobre esto. Él estableció una ley en 1965 más basada en su observación de la realidad que en rigurosidad científica. Decía que cada 18 meses se duplica el número de transistores en un chip. Luego lo ajustó a dos años.

“Eso se viene cumpliendo hace más de 40 años. Todos los años decimos que se termina (la ley), pero no se termina nunca”, comentó Brenner.

Otra forma de medirlo es con dispositivos. A principios de la década, Apple lanzó el iPhone 4. Era el primer teléfono que incorporaba la cámara selfie, un concepto que se masificó al punto que fue bautizada como palabra del año en 2014 por Oxford. La cámara posterior, de 5 megapíxeles, permitía grabar en HD (valorado en esa época, indispensable en esta). En este prototipo, uno podía elegir almacenamiento de hasta 32 GB. La memoria RAM era de 512 y el tamaño era de ¡3,5 pulgadas! Era pequeño y pesaba 137 gramos. Lo dejaron de vender en 2013.

Nueve años más tarde, y tras el fallecimiento de Steve Jobs en el medio, Apple se renovó. El dispositivo más poderoso que lanzaron al mercado fue el iPhone 11 Pro Max en setiembre de este año. Posee un sistema de tres cámaras de 12 MP: ultra gran angular, gran angular y teleobjetivo. Admite videos en 4K y es resistente al agua. Hay teléfonos de hasta 512 GB. La pantalla es de 6,5 pulgadas y pesa 226 gramos.

Hacia el 2030

Uno de los conceptos de los que empezó a hablarse en esta década es el llamado “internet de las cosas”: dispositivos domésticos con acceso a internet. Tal vez la responsable de su verdadera masificación sea la red móvil 5G, que supera en 10 veces la velocidad de su antecesora 4G. Su despliegue se realizará a lo largo de toda la década y con la llegada de nuevos dispositivos que la soporten.

“Lo que veo es que vamos a un mundo de dispositivos más autónomas: autos que se mueven solos y decisiones de negocio que se toman autónomamente”, agregó Jodal. Sobre los vehículos sin conductor, en los que Uber y Google avanzan en sus experimentos en Estados Unidos, Brenner dijo que “posiblemente” sean “más masivos” a fines del 2030.

Los sensores llegarán hasta el cuerpo humano. “Dentro de 10 años me imagino que muchos de nosotros vamos a tener implantados sensores que nos estén dando datos sobre todos los parámetros de la salud, al día. Tendremos una salud mucho más preventiva y personalizada. Soy muy optimista en eso”, apuntó Brenner.



¿Uruguay evolucionó a la par de la región?

Uruguay parece haber seguido el ritmo tecnológico de la región. Por ejemplo, en la aplicación de LTE, primer red móvil con tecnología de cuarta generación en 2011. Fue el primero de Latinoamérica. Su rol de pionero en América Latina se consolidó en toda la década.

Brenner destacó el trabajo de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información (Agesic). A lo largo de la década, la ONU destacó a Uruguay por su labor en este organismo.

Fue una década en la que el acceso a la tecnología se democratizó. “Hoy uno tiene acceso en Uruguay a las mismas tecnologías que en Europa y Estados Unidos. Cuando la tecnología estaba orientada a hardware y al diseño de conductores, existía una brecha. Hoy es todo más software”, comentó.

No obstante, Brenner cree que como Uruguay es un país chico “no tiene una masa crítica como para lograr que los grandes desarrollos salgan desde acá”.