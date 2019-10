¿Cuánto prevé gastar cada partido en la campaña?

El pasado 27 de setiembre venció el plazo para que los partidos políticos presentaran ante la Corte Electoral sus presupuestos estimados de campaña.

La ley de partidos políticos de 2009 obliga a los comandos de campaña, así como a los responsables de cada lista, a presentar el presupuesto inicial de campaña a 30 días de la elección nacional. Luego, cada partido y sector debe presentar una rendición de cuentas detallada con sus ingresos y sus egresos. Para ello cuentan con un plazo de 90 días después de la elección. Quienes pasan al balotaje tienen que presentar otra rendición de cuentas con los gastos correspondientes para esa etapa.

Este martes la Corte Electoral hizo pública la documentación entregada por cada colectividad.

El Frente Amplio es el que declara los mayores egresos previstos, sumando US$ 4,8 millones. La coalición de gobierno prevé gastar 65% más que el Partido Nacional, que declara egresos por US$ 2,8 millones. En tercer lugar se ubica el Partido de la Gente con US$ 1 millón y lo sigue el Partido Colorado con US$ 797 mil. El Observador tomó una cotización del dólar a $ 36,5.

El Partido de la Gente de Edgardo Novick es el que más donaciones prevé en su presupuesto. Mientras que el Frente Amplio no tiene previsto donaciones de ningún tipo, en el partido del empresario suponen el 79% de sus egresos estimados.

En términos absolutos, el Partido Nacional es el segundo partido con más donaciones previstas, seguido por el Partido Colorado. Sin embargo, si se toma en cuenta el peso de las donaciones en el total de egresos estimados, son los partidos más chicos los que lideran la tabla. El Partido de los Trabajadores calcula que el 80% de sus egresos serán solventados con donaciones, mientras que en el Partido Digital representan el 45%.

El Partido Digital es a su vez el único que declara donaciones en servicios, por US$ 61.