FA prevé gastar 60% más que blancos, según presupuesto inicial declarado

El viernes pasado, a la vez que vencía el plazo para presentar las listas al Parlamento, cada uno de los partidos debió enviar a la Corte Electoral un presupuesto inicial de campaña, con los ingresos y los egresos estimados.

El Observador pidió a los principales partidos (Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido Independiente, Partido de la Gente) que enviaran la respectiva documentación.

Solo el Frente Amplio y el Partido Independiente cumplieron a cabalidad y enviaron los datos completos. El Partido Nacional (PN) declaró el número previsto pero no envió la documentación, mientras que los restantes partidos no respondieron la consulta.

El Frente Amplio prevé gastar US$ 4,5 millones, los blancos estiman un egreso de US$ 2,8 millones y el PI declaró que gastará alrededor de US$ 500 mil.

Los presupuestos solicitados por El Observador son de las campañas centrales de los partidos y no incluyen las finanzas de cada sector. La Corte Electoral obliga también a las listas a presentar sus respectivos presupuestos de campaña.

Según la documentación del Frente Amplio, el oficialismo prevé gastar $ 167.077.845, equivalente a unos de US$ 4,5 millones al tipo de cambio actual. Asimismo, la coalición de izquierda declaró unos ingresos previstos por $ 175.879.374 (unos US$ 4,75 millones), y declaró que la totalidad de dichos ingresos provendrá del financiamiento público.

Fuentes de la coalición dijeron a El Observador que “hasta el momento” no tienen previsto pedir donaciones para la campaña central.

De acuerdo a la documentación presentada, el FA prevé gastar $ 96.868.431 (US$ 2,6 millones) en publicidad, de los cuales poco más de la mitad estará destinada a pauta en televisión. Entre otros gastos, el FA estima gastar US$ 405 mil en “big data”, así como US$ 200 mil en “traslados desde el exterior”.

Con ánimos de “apostar a la transparencia en su campaña electoral”, el Frente Amplio publicó este martes el presupuesto inicial en su página web.

Otros partidos

El Partido Independiente declaró que tiene previsto gastar $ 21.400.000 (equivalentes a US$ 21,4 millones), apenas por debajo de los $ 21.447.000 que espera recibir.

A diferencia del FA, el PI sí tiene previsto un financiamiento privado, en su caso de US$ 110 mil. De todo el presupuesto estimado, el partido de Mieres planea gastar casi US$ 300 mil en publicidad televisiva.

En los restantes partidos no fue posible obtener la documentación presentada ante la corte, lo cual imposibilita conocer sus ingresos y egresos previstos así como el concepto de esos gastos. Desde el Partido Nacional se limitaron a informar que el presupuesto inicial es de US$ 2,8 millones. El Observador consultó a responsables del partido para conocer el detalle de esos gastos, pero no obtuvo respuesta.

Desde el Partido Colorado, en tanto, también se limitaron a responder que el presupuesto inicial de campaña “fue presentado en tiempo y forma” ante la Corte Electoral, y que la Rendición de Cuentas también lo será al término de la campaña.

Cabildo Abierto y el Partido de la Gente no respondieron a las consultas de El Observador.

La ley de partidos políticos de 2009 obliga a los comandos de campaña, así como a los responsables de cada lista, a presentar el presupuesto inicial de campaña a 30 días de la elección nacional. Luego, cada partido y sector debe presentar una rendición de cuentas detallada con sus ingresos y sus egresos. Para ello cuentan con un plazo de 90 días después de la elección. Quienes pasan al balotaje tienen que presentar otra rendición de cuentas con los gastos correspondientes para esa etapa.