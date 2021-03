¿Dudas sobre las vacunas? Expertos responden las preguntas más frecuentes

Expertos del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) y de la Universidad de la República (Udelar) respondieron las preguntas más frecuentes sobre la vacunación contra el covid-19 a través de videos difundidos en la página web de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

El coordinador del GACH, Rafael Radi, fue consultado sobre si las personas que tienen alguna enfermedad o reciben tratamientos se pueden vacunar. "Cada una de las situaciones deben ser analizadas con el médico y equipo tratante, pero las personas con patologías o tratamientos que afectan el sistema inmunológico deben vacunarse", respondió.

Ante la consulta de si una persona que tuvo la enfermedad puede vacunarse, Radi dijo que se debe esperar un período desde que terminó la infección (seis meses que es el tiempo estimado en que dura la inmunidad), pero es recomendable hacerlo para "evitar la infección con una nueva cepa".

También respondió a la pregunta sobre si es posible contagiarse con la enfermedad luego de vacunarse. "Sería un fenómeno extremadamente excepcional, con las cepas que tenemos hoy en circulación, la vacunación cubre a todas ellas, y en el caso de que la respuesta inmunológica a nuevas cepas no sea tan fuerte, de todas formas va a atenuar lo que la nueva cepa nos pueda hacer".

Por otra parte, respondió que las vacunas en general son "eficaces contra diferentes cepas", aunque es posible que con el paso del tiempo y la aparición de nuevas cepas, la eficiencia pueda disminuir "un poco, como pasa con otros virus que requieren revacunaciones anuales" pero "aparecerán versiones actualizadas de las vacunas que podrían darse con frecuencia aún a determinar", dijo Radi.

Por último, Radi se refirió a las medidas de protección luego de la vacunación. "No nos libera de mantener medidas de intervención no farmacológica. Cuando el proceso se esté acercando al final y hayamos logrado a nivel comunitario inmunidad colectiva, es posible que muy lenta y progresivamente podamos empezar a dar pasos para ir volviendo a situación más parecida a las que vivíamos antes", señaló.

Lucía Alonso, epidemióloga que integra el GACH y el Comité de Emergencia para covid-19 que asesora al director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), fue consultada sobre la importancia de vacunar al 70% de la población para lograr la denominada inmunidad de rebaño.

"No todas las enfermedades se transmiten de la misma manera. Si una enfermedad es muy eficiente, es decir que a partir de una persona se enfermedad muchos alrededor suyo, necesitamos cubrir a un mayor número de personas. En el caso del SARS-COV 2, en el potencial de transmisión, necesitaríamos aproximadamente que siete de cada 10 personas se vacunen para poder detener la transmisión".

Sobre la diferencia entre efectividad y eficiencia de las vacunas, Alonso señaló: "La eficacia aplica para personas que forman parte de ensayos clínicos de una investigación en la que personas son vacunadas para poder medir ese éxito de la nueva vacuna, y en el caso de la efectividad hablamos de que una vez aplicada a la población como parte de un programa de vacunación qué tan exitosa es en reducir las nuevas infecciones, en este caso por este virus, que causa la enfermedad que conocemos como COVID".

Mónica Pujadas, epidemióloga que integra el GACH y asesora técnica de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública (MSP), respondió acerca de la vacunación durante el embarazo y la lactancia.

"En el caso de las mujeres embarazadas, no estuvieron incluidas en ensayos clínicos y no hay suficiente evidencia para recomendar en forma masiva la vacunación. De todos modos, en personas inadvertidamente vacunadas en situación de embarazo, no se constató ningún evento adverso grave ni resultado obstétrico negativo. Cuando una persona embarazada tiene covid-19, puede tener enfermedad más grave. Se recomienda hacer balance de riesgo y beneficio individual", puntualizó.

En el caso de la lactancia, explicó que si bien no se incluyeron a mujeres amamantando en los estudios clínicos, no se reportaron problemas en los casos inadvertidos.

Pujadas también respondió sobre la vacunación en niños. "Si bien se llevan a cabo ensayos que integran a niños, no está indicada la vacunación para ellos, las vacunas van a ser a partir de los 18 años. No son los que más se contagian ni más se enferman, en general están al final de la cadenas epidemiológicas ni son los responsables de la diseminación en la comunidad".

En cuanto a las contraindicaciones, solamente se evita en casos de alergia conocida a alguno de los componentes de la vacuna. "Frente a un antecedente de alergia se considera la precaución, y para prevenir el evento se busca permanecer 30 minutos en el lugar luego de la administración de la vacuna", afirmó.

Los efectos adversos pueden aparecer de forma inmediata y hasta las 72 horas luego de la vacunación. "Son efectos adversos leves. Es necesario establecer vigilancia estricta para ver el desarrollo a largo plazo", señaló. Al mismo tiempo, agregó que los efectos más comunes son el dolor en el lugar donde se colocó la vacuna, fiebre, malestar general y dolor de cabeza.

Otto Pritsch, investigador principal responsable de Laboratorio Inmunovirología del Instituto Pasteur, respondió sobre cuánto dura la inmunidad que brindan las vacunas. Si bien dijo que todavía "no se tiene con exactitud", muestran una "duración de ocho meses o más, pensando que se pueda generar una inmunidad aproximadamente cercana a un año".

El químico Alejandro Chabalgoity, integrante de la Comisión Asesora de Vacunaciones del MSP, dijo que hay tres fases clínicas de investigación para el desarrollo de vacunas. Sobre la fase 3, "definitoria", que "define la eficacia de la vacuna", se usan entre 30.000 a 50.000 personas para los ensayos.

El representante de la OPS en Uruguay, Giovanni Escalante, respondió sobre por qué se definen grupos prioritarios para vacunarse. "Es una pregunta fundamental. El ser humano a lo largo de la vida y en determinadas condiciones puede tener mayor o menos riesgo por bacteria o virus circulante que es patógeno. Hay factores como la obesidad, el sobrepeso, la hipertensión, la avanzada edad. A medida que vamos avanzando en la edad, podemos tener una disminución en la capacidad de respuesta propia del organismo, que es el sistema inmunitario. Ante esas condiciones u otras, bajan las defensas y es ahí cuando esas personas requieren ser vacunadas primero que el resto que si tienen buen sistema inmunitario su organismo puede responder mejor ante la enfermedad".

Otra interrogante que respondió Escalante se vincula con la rápida aprobación de las vacunas contra el covid-19. "La precalificación y autorización de uso de emergencia se complementan y garantizan la calidad, seguridad y eficacia de las vacunas. Son procesos muy estrictos de control de la manufactura del producto, la capacidad del laboratorio. Se convoca a expertos independientes, autoridades reguladoras de los países. No se obvia ningún proceso", señaló.