“El Parque Agroalimentario democratiza el acceso a los espacios de comercialización”

¿Cómo avanza la obra de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) en el Parque Agroalimentario, próximo al cruce de la ruta 5 con camino Luis Eduardo Pérez?

Durante enero y febrero llovió muchísimo, eso hizo que luego algunas semanas se tuvieran que recuperar con equipamiento extraordinario, así que la obra se viene cumpliendo dentro de los plazos trazados. Estamos en el orden del 50% de la ejecución y el plazo de finalización es en noviembre de 2020, estamos a un año y poco más de la inauguración. Es una obra muy importante. En un predio de 90 hectáreas entre lo que es la construcción de naves y la parte de vialidad estamos construyendo en esta fase en 64 hectáreas.

¿Cómo está dirigida la UAM, cuánto se invirtió y cómo?

La UAM, creada por ley, es una empresa pública que funciona dentro del derecho privado. Hay un directorio integrado por Enrique Rodríguez como tesorero, Alfredo Pérez como secretario y yo como presidente. La designación de los tres fue por orden de la Intendencia de Montevideo, pero ninguno tenemos un vínculo municipal, trabajamos directamente en este ámbito privado. La inversión que captamos, en una estructuración financiera que fue de los desafíos más grandes que tuvimos, es de unos US$ 65 millones. La Intendencia de Montevideo aporta de US$ 30 a US$ 32 millones, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca US$ 15 millones y el Banco República de US$ 20 a US$ 25 millones. Todas las líneas de créditos y préstamos se tomaron en unidades indexadas (UI). Eso nos permite devolver los fondos en UI, en el caso del Banco República a 15 años con una muy buena tasa, y en el caso de la intendencia se hizo una emisión pública con una tasa de 3,5 a 15 y 20 años. Logramos que el proyecto tuviese la denominación de grado inversor. Eso nos permitió hacer una emisión pública en condiciones muy favorables. Algo muy importante es que estamos obligados por ley a devolver todos los fondos, todos los dineros recibidos, en un emprendimiento que es sin dudas una política de Estado, que trasciende los gobiernos y en el que estamos obligados a ser autosuntentables y eficientes nosotros y cada uno de los procesos.

¿Qué puede decir sobre la tasa que se cobrará a quien se instale en el Parque Agroalimentario?

La tasa por el uso del piso y la de gastos comunes es la más barata que se pudo hacer, es casi la misma que hay en el Mercado Modelo, con las ventajas que tiene estar en un nuevo mercado, por ejemplo en seguridad, limpieza y logística. Por mencionar un ejemplo, cada nave tiene 150 a 200 muelles permitiendo una eficiencia logística máxima.

Para quienes se vinculen habrá un cambio relevante.

Es verdad. El gran objetivo de la UAM en el Parque Agroalimentario es brindar el mejor servicio, democratizando el acceso al espacio de comercialización, algo que en el Mercado Modelo actual por un tema locativo no es posible. Para ser gráficos, estamos dejando atrás de un mercado de 1937 que uno ve fotos y se funcionaba con carros tirados por caballos, hay una operativa hoy realizada 100% a mano, con changadores llevando la mercadería 60 metros desde el camión al interior del mercado, un mercado que con el paso de los años fue abrazado por la ciudad y eso no le permitió desarrollarse. Muchos productores, básicamente los más pequeños, llegan a comercializar y no hay lugar para ellos y terminan en un proceso de intermediación. El Parque Agroalimentario democratiza el acceso a los espacios de comercialización, todo aquel que quiera dispondrá de un lugar para vender su producción. Los mercados tienen una vida útil de 25 a 40 años y hay una evolución constante en sus características. Las ciudades crecen y deben estar afuera de ellas, pero cerca y que el productor acceda cómodamente. Mientras en el mundo se avanzó acá estuvimos anclados en la operativa actual. Con el paso de las últimas décadas en los mercados se fue avanzando en procesos logísticos, en plataformas más eficientes, en incorporación de tecnología y estamos ahora en una nueva evolución en la que los mercados tienen la tendencia de incorporar la producción familiar, al pequeño productor, a la producción orgánica y valorizar la cercanía de la producción. Hay muchos ejemplos en el mundo donde con productores de la zona del mercado se hacen promociones, como las just local food o kilómetro cero, aprovechando que el productor está muy cerca y que hay mínimo transporte para llegar al punto de comercialización. Los nuevos mercados deben estar aptos para adaptarse a nuevas tendencias. Hoy la población tiende a ser más adulta, hay núcleos familiares más pequeños y problemas de sobrepeso. Se requiere desde el consumidor un packaging específico porque se consumen dosis más pequeñas, porque se exige además una preparación más sofisticada, por ejempo mix de hojas verdes, ingredientes de la sopa listos para un consumo individual o la zanahoria ya rayada. Ese es el futuro, hacía ahí va el negocio y el mercado y nosotros debemos ayudar al pequeño productor para que se adapte y eso es lo que el Parque Agroalimentario permitirá. Está todo pensado para lograr la mejor inserción del productor y que se cumpla con lo que desde el consumidor se demanda.

¿Cómo aprecia la respuesta de los productores?

En el proyecto original teníamos tres grandes naves para el segmento de frutas y hortalizas y se completaron en marzo. En mayo agregamos otra, con un diseño especial, lo trabajamos con las gremiales de productores que pedían mayor flexibilización en el tema espacios. En las iniciales los diseños de los espacios eran de 24, 36 y 72 m2. Acá bajamos a espacios con un mínimo de 4 m2 y a partir de eso se puede crecer. Además, se dispuso la flexibilidad de no tener que ir al nuevo mercado todos los días de la semana, ni todos los meses. En el Mercado Modelo veíamos, además, operadores con 15, 20 o más años que pese a ello no accedían a ser titulares del piso y lo que decidimos es que los productores que estén trabajando con nosotros a los 1.200 días dejarán de ser arrendatarios para ser titulares del piso. Eso es un cambio radical, un reconocimiento al esfuerzo y a la consecuencia. Y esa titularidad, que es un derecho de uso, tiene un valor llave y si lo quiere vender podrá. La cuarta nave, lanzada en mayo, hoy tiene el 40% comercializado. Y hay otra nave, muy interesante, para un mercado polivalente, en el que se reunirán rubros que el Mercado Modelo no contempla. Hablo de todas las carnes, vamos a incorporar la pesca, la quesería artesanal que ocupa a miles de familias y en eso estamos trabajando con las intendencias de Colonia y San José, también estarán los rubros huevos, granos y semillas. Habrá una variedad muy grande.

¿Será solamente un centro para comercialización mayorista?

En términos generales sí, pero hay grupos de vecinos que plantearon que algún día se pueda ir a hacer compras minoristas y esa alternativa la estamos evaluando.

Camilo dos Santos

El perfil

Datos: Nació el 26 de febrero de 1963, en Montevideo.

Responsabilidad: Asumió la presidencia de la UAM en 2017.

Pasatiempos: Hacer deporte, sobre todo correr y andar en bicicleta.

Fútbol: Es hincha de Peñarol.

UAM

Vista del avance de las obras en el Parque Agroalimentario.