¿Es este el mejor hombre que puedes ser?: la publicidad que disparó la polémica

El último aviso de Gillete, un comercial de 1.48 minutos que se titula We believe in the best in men ("Creemos en lo mejor de los hombres"), generó una fuerte polémica.

El video comienza haciendo referencia al bullying, al acoso sexual y a la masculinidad tóxica, para luego preguntar: "¿es esto lo mejor que un hombre puede ser?. Continúa con imágenes de una serie de situaciones con comportamientos negativos: peleas, acoso, un hombre que interrumpe a una mujer durante una reunión de trabajo. Finalmente la voz en off dice que ya es tiempo de que los hombres dejen de poner excusas y renuncien a la idea de que "los chicos son chicos" ("boys wil be boys" es una frase repetida en el idioma inglés).

Pero lo que empezó con una aparente buena intención generó una ola de críticas y comentarios negativos, que apuntan que la nueva campaña está llena de estereotipos e insulta a los hombres en general. El aviso fue subido a YouTube el domingo 13 de enero y al momento de publicación de esta nota llevaba unos 3.500.000 vistas, 64.000 Me gusta y más de 300.000 No me gusta.

El nuevo comercial continúa la línea publicitaria que la marca lanzó en 1989, cuando emitió en el Super Bowl el aviso "The best a man can get" ("Lo mejor que un hombre puede ser (o conseguir)"). El slogan se transformó en un icono para Gillette durante más de 30 años.

I’ve been shaving since I was 12, since the beginning I used Gillette because that’s what my father used, now I will never use it again, and neither will my father, collectively been your customers for 50+ years never again #BoycottGillette #Gillette — Ary (@ary31574363) January 15, 2019

@Gillette has made it clear they do not want the business of masculine men.



I will grant their wish.



I have used #Gillette razors since they sent me a free sample on my 18th birthday, and will no longer buy any of their products. — Rule The Wasteland (@MongoAggression) January 14, 2019

La marca defiende su decisión creativa porque se alinea con el concepto central de "lo mejor de los hombres".

"Al responsabilizarnos mutuamente, eliminar las excusas por el mal comportamiento y apoyar a una nueva generación que trabaja para lograr lo mejor de sí mismos, podemos ayudar a crear un cambio positivo que será importante en los próximos años", dijo su presidente Gary Coombe.

Thank you, #Gillette, for taking a chance on attaching your tagline to something meaningful, important and real. This conversation needs to happen. Why are there is so many complaints when it’s showing the good and bad side of #masculinity? https://t.co/gd4rsp5SP0 — happyasbarry (@happyasbarry) January 15, 2019

El aviso fue dirigido por Kim Gehrig, de la empresa Somesuch basada en Gran Bretaña, que también dirigió en 2015 la campaña This Girl Can.