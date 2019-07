¿Es realista congelar las tarifas públicas hasta marzo como dijo el ministro de Industria?

El ministro de Industria, Guillermo Moncecchi, informó este lunes que no habrá aumento de las tarifas públicas a fin de año. Incluso manifestó que la decisión podría extenderse hasta la finalización de la actual administración. El anuncio llega tres meses antes de la primera vuelta electoral, en un momento en el que el déficit fiscal está en su nivel más alto de los últimos años, y también cuando el consenso de los economistas privados espera un ajuste fiscal para el próximo año para no poner en riesgo el grado inversor.

Luego del Consejo de Ministros, el jerarca indicó que la definición se adoptó luego de analizar los resultados que han tenido las empresas públicas en los últimos meses. “(Eso) permite anunciar públicamente con firmeza, dar absoluta seguridad que no va a haber ajustes a la suba de tarifas tanto de combustibles como de los otros (entes) por lo que resta del año y probablemente hasta el final del período de gobierno”, dijo. “Queríamos anunciarlo concretamente para despejar cualquier tipo de dudas”, señaló.

Moncecchi indicó que la decisión fue tomada tras analizar la “necesidad de fijar claramente las certezas hacia adelante, tener el mensaje claro para la producción, por ejemplo, de que no va a haber aumento del gasoil por el resto del período”. Asimismo, añadió incluso que no descartaba una una posible baja. "Lo que podemos afirmar con certeza es que no va a haber ajustes a la suba, que (las tarifas) van a quedar iguales”, aseveró.

El gobierno sistemáticamente ha ajustado las tarifas cada enero. En algunos años optó por hacerlo en febrero o marzo, pero en general las modificaciones de precios llegan el primer mes del año. En este período, aplicó ajustes por encima y por debajo de la inflación.

En enero de 2016, Antel aumentó su tarifa acompañando el cierre anual del Índice de Precios del Consumo (IPC): 9,44%. En el caso de UTE y OSE el alza fue de 9,85%. Los combustibles habían subido entre 5% y 7% seis meses antes. En 2017, los ajustes prácticamente acompañaron la inflación anual de 8,1%. En el caso de UTE el aumento fue de 7,5%, Ancap y Antel 8% y OSE 8,2%.

El año pasado, los incrementos fueron dispares. La inflación había tenido un cierre anual de 6,5%. Antel y OSE ajustaron ese porcentaje, UTE lo hizo por debajo (3,2%) y Ancap aplicó uno diferencial de 9,8% para la nafta y 4,8% para el gasoil. A mediados de año, dispuso otra suba, pero solo para la nafta.

Finalmente en enero de este año, los precios de UTE, OSE y Antel crecieron, pero por debajo del IPC de 7,96%. Ancap no modificó los precios de los combustibles ni tampoco lo hizo este mes.

Por lo tanto, si el gobierno cumple con su decisión de no aumentar las tarifas hasta marzo del año que viene habrán pasado 15 meses (salvo el caso de Ancap) sin que las tarifas tengan ajustes.

Tomando en cuenta el comportamiento de los últimos años, el economista Marcos Soto de CS Consultores dijo que “parece una novedad que hasta el 1° de marzo no haya ajustes, sería un cambio de política versus lo que se venía haciendo”. Mencionó que “sacando la realidad de Ancap, los costos de las otras empresas tienen su lógica y son bastante previsibles; pero en el caso de la primera hay dos variables como el valor del dólar y del crudo que ya son más difíciles de prever o de estimar”.

En ese sentido, Soto agregó que “si bien Ancap incorporó instrumentos de cobertura cambiaria, también es cierto que no está exento de riesgos de volatilidad, entonces ya prever que la empresa va a poder amortiguar esas posibles fluctuaciones es una novedad”.

El aporte a la caja del gobierno

El miércoles pasado, Ancap informó sobre algunos instrumentos de gestión de riesgos que tomó para reducir su exposición a la evolución del tipo del cambio y la cotización internacional del petróleo. Con su utilización, la presidente de la empresa, Marta Jara, sostuvo que fue posible no subir el precio del combustible este mes, pero no quiso asegurar que las tarifas no sufrirán cambios en lo que resta de este semestre.

El economista Javier de Haedo cuestionó esa decisión. Entrevistado en Radio Sarandí indicó que “el no aumento de los combustibles en el resto del año no tiene fundamento económico y fiscal”. Recordó que el déficit de Ancap anualizado a mayo (último dato disponible) fue de US$ 25 millones. “Eso sin transferir un dólar al gobierno; por eso tendría que haber aumentado los combustibles el 1° de julio”, afirmó.

Por otro lado, en los últimos años, UTE fue la que más aportó a Rentas Generales (en promedio US$ 300 millones). Por tanto, no aplicar un ajuste en las tarifas aunque sea por inflación, generaría un menor ingreso de dinero a la caja del gobierno.

El déficit fiscal está en 4,6% del PIB. Sin poder contenerlo, el equipo económico ya anunció que se incumplirá la meta de ubicarlo en 2,5% a fines de este año como había proyectado originalmente en la Ley de Presupuesto. Y tampoco se conseguirá el próximo, ya que la última previsión es de 3,8%. En ese contexto, llegó el anunció de Moncecchi de mantener las tarifas sin ajustes.

Al respecto, Soto expresó que “si se confirma que en enero no se ajustan las tarifas habría una resignación de recursos”.

Añadió que “siempre se plantea el tema de los precios de las empresas públicas, en base a qué se fijan las tarifas”. Por tanto la decisión de no tocarlas hasta marzo próximo “puede abrir la ventana a las suspicacias”, dijo.

“No hay empresas en Uruguay que no muevan sus precios durante 15 meses”, concluyó.