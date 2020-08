¿Está en riesgo el clásico por la irrupción de hinchas en Los Céspedes?

La irrupción de hinchas de Nacional este sábado en Los Céspedes mientras el plantel tricolor entrenaba de cara al clásico ante Peñarol de este domingo, rompiendo el protocolo sanitario que rige en el fútbol profesional uruguayo, generó dudas respecto al no cumplimiento de las medidas y los posibles riesgos de contagio por el contacto entre aficionados y futbolistas.

¿Está en duda la disputa del clásico de este domingo por lo ocurrido? Desde la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) indicaron que no consideran que el partido de este domingo en el Centenario sea suspendido por esa causa.

“No creo que esté en riesgo el partido”, dijo a Referí el neutral Gastón Tealdi. El dirigente señaló que lo ocurrido en el complejo tricolor “sí puede estar sujeto a sanciones”.

“Hay un protocolo que prevé sanciones que están previstas en el reglamento a instancia de parte. Claramente hay un incumplimiento del protocolo sanitario porque habla de los entrenamientos sin parcialidad, así que en definitiva eso veremos cómo se va procesando”, indicó Tealdi.

El protocolo establecido por la AUF y el Ministerio de Salud Pública en su punto 8 se refiere a la “parcialidad”, en general, en el que se establece: "No podrán asistir a los entrenamientos ni a partidos hasta que las autoridades sanitarias del país así lo permitan y en las condiciones que estas estimen convenientes de acuerdo a las características sanitarias del momento".

Hinchas de Nacional se hicieron presentes en Los Cespedes. pic.twitter.com/qsNCCFaxFs — Franco Fernández  (@FernandezSurkov) August 8, 2020

Consultado otro de los neutrales de la AUF acerca de si esta situación puede acarrear alguna suspensión tanto de la actividad como una posible multa a Nacional, dijo que excede las funciones del organismo y que es resorte de las autoridades en general.

C. Dos Santos

En Perú, por ejemplo, fue suspendido el fútbol después de que unos hinchas de Universitario hicieron algo similar en los exteriores del Estadio Nacional de Lima.

Malestar en Peñarol

Evaristo González, el secretario general de Peñarol, se manifestó en las redes sociales tras conocerse lo ocurrido en Los Céspedes.

“Me supongo que ese no va ser el plantel del clásico de mañana ya que no cumplió nada del protocolo”, escribió en Twitter. “En lo personal me hice el análisis de covid hace 48 hs solo para poder hablar con el plantel (de Peñarol)”, agregó

“Espero que las autoridades de la AUF nos garanticen la sanidad”, agregó el dirigente aurinegro, quien anexó la imagen del punto 8 del protocolo.

Al respecto, consultado por Referí, Tealdi indicó que de cara al partido de este domingo no considera relevante hacer controles. “Cualquier tipo de contagio no se manifiesta inmediatamente por lo cual no tiene sentido”, expresó.