¿Fin de semana lluvioso? El regreso de Jesse Pinkman y tres películas más para no salir

El camino: Una película de Breaking Bad

La última vez que vimos a Jesse Pinkman, se alejaba a toda velocidad por una carretera de tierra, escapando de una masacre, de un año de cautiverio y esclavitud y de un pasado lleno de dolor y sufrimiento. Seis años después de Felina, el último episodio de la mítica serie Breaking Bad, Netflix y Vince Gilligan –el creador de la serie– traen de vuelta a la pantalla chica a uno de los personajes más trágicos que dejó la televisión en los últimos años en El Camino, un evento especial que se estrenó este viernes en la plataforma y que tiene de nuevo al actor Aaron Paul en el personaje de Pinkman. No se sabe mucho del argumento de la película, pero por lo que se ha visto en los adelantos, narrará los hechos inmediatos a ese contundente punto final que puso la ficción en 2013. Además, la producción se realizó en absoluto secreto: por más de que siempre se rumoreó que la serie podría continuar en una película, nunca estuvo claro hasta que se mostró el primer teaser. Y ahora ya se puede ver en Netflix.

En la hierba alta

Ya dejó de sorprender el ritmo con el que Stephen King publica nuevas historias. Ahora, lo que sorprende es el ritmo con el que Netflix adapta sus obras a películas o series que estrena en su plataforma. Después de 1922, El juego de Gerald y una serie sobre La niebla, llega En la hierba alta, una película de terror basada en una historia corta que el escritor de Maine y su hijo Joe Hill –también novelista de relativo éxito internacional– escribieron a cuatro manos. El planteo es sencillo: dos hermanos escuchan un pedido de auxilio de un niño que sale de un enorme campo lleno de hierba muy alta. Se meten, pero enseguida se dan cuenta que salir no es tan fácil. Está en Netflix.

Acusada

Usualmente asociada a un perfil más adolescente y pop, en Acusada la cantante y actriz argentina Lali Espósito da un giro y se mete en las aguas de un thriller criminal, que la tiene en un papel que oscila entre ser la víctima y la victimaria. Dolores, una estudiante de clase media alta de Buenos Aires queda metida en un brete policial cuando es acusada de matar a su mejor amiga en una fiesta descontrolada. Aunque ella presume de su inocencia, se muestra taciturna y recelosa, oculta pruebas y le rehúye a los medios. Tanto la apuntan las pruebas, que hasta sus padres y ella misma empiezan a dudar de su verdadera naturaleza y de lo que es capaz bajo la circunstancias erróneas. Está en HBO GO y NS NOW.

Vox Lux

Así como las biopics musicales se pusieron de moda tras el éxito de Bohemian Rhapsody, también parecen estar viviendo en una pequeña meseta de calidad las ficciones sobre la industria de la música pop y sus productos prefabricados. Una muestra de este año es Her Smell, con Elisabeth Moss –que no llegó a Uruguay– y otra es Vox Lux, que sí pasó por salas locales pero con poca repercusión. En esta película de Brady Corbet, Natalie Portman se pone en la piel de una estrella global de la música –al estilo Lady Gaga– que desde los 13 años tiene su vida anclada a los escenarios y que debe lidiar con las consecuencias de esa exposición permanente, el brillo de las luces y la oscuridad de su alma. Está disponible en NS NOW.