“Hay una guerra contra mi cuerpo y mis derechos”: el potente discurso de graduación de una estudiante en contra de las restricciones al aborto en Texas

Cuando Paxton Smith se levantó para pronunciar su discurso de graduación de su escuela secundaria en Texas, muchos esperaban que hablaría sobre televisión y medios de comunicación.

YouTube Paxton cambió el guion de su discurso de graduación para hablar sobre el aborto en Texas.

Pero la adolescente abandonó el guion que había sido aprobado por su escuela y habló sobre la reciente prohibición del aborto en su estado.

"A la luz de los acontecimientos recientes, se me hace incorrecto hablar de cualquier cosa que no sea lo que me está afectando a mí y a millones de otras mujeres", dijo Paxton a sus compañeras de estudios en la Lake Highlands High School en un discurso que desde entonces se volvió viral.

El gobierno de su estado recientemente aprobó una ley que prohíbe el aborto desde las seis semanas de gestación.

La legislación prohíbe los abortos después de la detección de lo que los defensores del aborto llaman "latido fetal", algo que autoridades médicas como el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos dicen que es engañoso.

En ese punto, muchas mujeres no tienen aún síntomas para saber que están embarazadas.

La ley permite abortos en caso de una emergencia médica, pero no para embarazos resultantes de violación o incesto.

Al firmar el proyecto de ley, el gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo que "millones de niños pierden su derecho a la vida cada año debido al aborto" y "en Texas trabajamos para salvar esas vidas".

Los médicos y los grupos de derechos de las mujeres han criticado duramente el cambio, que entrará en vigor en septiembre si no lo detiene antes un tribunal.

¿Qué más dijo la joven?

Durante su discurso, Paxton contó que ella, como tantas chicas otras allí, tenía sueños y esperanzas, por lo que temía que la nueva ley se volviera una barrera para cumplirlos.

"Hemos pasado toda nuestra vida trabajando por nuestro futuro y, sin nuestro consentimiento o aportación, nuestro control sobre nuestro futuro ha sido despojado de nosotros", afirmó.

"Me aterroriza que si mis anticonceptivos me fallen, que si me violan, mis esperanzas y aspiraciones, mis esfuerzos y mis sueños ya no importen", agregó.

Getty Images El discurso de los mejores estudiantes es típico en las graduaciones en Estados Unidos.

La joven calificó de "desgarrador" y "deshumanizante" que los políticos le quitaran la autonomía sobre su cuerpo, de ahí que considerara necesario su cambio en el discurso de graduación.

"No puedo ceder esta tribuna para promover complacencia y paz, cuando hay una guerra contra mi cuerpo y una guerra contra mis derechos", sostuvo.

"Una guerra por los derechos de sus madres, una guerra por los derechos de sus hermanas, una guerra por los derechos de sus hijas. No podemos quedarnos en silencio", concluyó.

Reacciones

El discurso ha sido visto millones de veces en YouTube, Twitter y TikTok y provocado numerosas reacciones de apoyo.

"Esto requirió agallas. Gracias por no guardar silencio, Paxton", tuiteó Hillary Clinton, la candidata presidencial de 2016.

Y el político demócrata local Beto O'Rourke agradeció a Paxton por "inspirar a Texas con su negativa a aceptar la injusticia como el precio de la participación en la vida cívica".

Getty Images Varios estados han impuesto leyes sobre el aborto con el objetivo de llegar a la Corte Suprema.

En declaraciones a BBC News, Paxton contó que estaba sorprendida de que el discurso fuera tan bien recibido por la audiencia y los funcionarios de la escuela.

"Con cada frase que decía, me sorprendió que el micrófono no se cortara", recordó.

Las únicas personas que sabían de antemano que planeaba cambiar su discurso fueron sus padres, quienes fueron "extremadamente solidarios".

"Creo que todos estamos sorprendidos de la fuerza que ha ganado el discurso. Definitivamente me sorprendió y también a mis padres", dice Paxton.

Paxton Smith Paxton Smith espera que su discurso genere una conversación sobre el aborto.

La joven espera ahora que su discurso sirva para "abrir una conversación" sobre esta tema.

"Si tienes la oportunidad de compartir tus pensamientos y tus sentimientos, hazlo", dijo.

El Distrito Escolar Independiente de Richardson, del que forma parte la Escuela Lake Highlands, ha dicho que revisará los protocolos de habla de los estudiantes antes de futuras ceremonias de graduación.

"El contenido del mensaje de cada estudiante orador es la expresión privada y voluntaria del estudiante a título personal y no refleja el respaldo, patrocinio, posición o expresión del distrito o sus empleados", dijo en un comunicado a la cadena CBS.

La BBC se puso en contacto con la escuela para obtener comentarios adicionales y no obtuvo respuesta.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.