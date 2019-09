"Kesman es Kesman" y "Leal es Bonomi", la respuesta de Larrañaga para el asesor

El senador nacionalista Jorge Larrañaga presentó este lunes ante la Corte Electoral la lista al Senado con la que Alianza Nacional competirá en octubre y aprovechó la oportunidad para seguir alimentando el ida y vuelta con el asesor en seguridad de Daniel Martínez y jerarca del Ministerio del Interior, Gustavo Leal.

“Kesman es Kesman, pero Kesman es bueno. Leal es Bonomi y son responsables desde hace más de 10 años de la inseguridad que tiene Uruguay”, dijo Larrañaga en rueda de prensa luego de haber presentado la lista en una oficina de la Corte Electoral.

Con esa comparación, el impulsor del plebiscito sobre seguridad le volvió a responder a Leal, quien dijo a El País: “A Larrañaga no le entiendo mucho cuando habla. Pero se lo voy a decir claro: en el fútbol Kesman es Kesman, en seguridad Leal es Leal”. El intercambio, redes sociales o medios de comunicación mediante, se puso de manifiesto luego de que Martínez presentara doce medidas de seguridad para un eventual gobierno y Larrañaga las criticara.

El senador escribió una columna titulada "Más sopa no, gracias" en la que criticó el conjunto de medidas que presentó el candidato oficialista y repasó varias de ellas. Unos días antes había cuestionado la última medida en su cuenta de Twitter y Leal respondió en una rueda de prensa: “Yo creo que Larrañaga está un poco perezoso en esta campaña. Porque el documento tiene 12 propuestas y leyó la última. Él critica que el presidente se reúna con los ministros para abordar el tema seguridad. Esa es la preocupación de Larrañaga y a eso lo llama asambleísmo”.

Diego Vila

El senador dijo este lunes que en octubre se votará dos veces, “para ganar el gobierno y para cambiar la seguridad” porque entiende que el Frente Amplio “no puede prometer para los próximos cinco años lo que no pudo hacer en 15”. “Comprendo que Leal capaz que no entiende cuando yo hablo. Pero por lo menos que lea. No es un tema para tomarlo para la chacota. No pueden prometer para los próximos cinco años lo que no pudieron hacer en 15”, afirmó.

Larrañaga encabezará una lista al Senado con el senador Carlos Camy como primer suplente y que tendrá en el segundo lugar al intendente de Colonia, Carlos Moreira, y en el tercero a la historiadora Ana Ribeiro. El primer suplente de Moreira será el diputado Jorge Gandini y el de Riberio Richard Charamelo. Wilson Ezquerra irá en cuarto lugar, Omar Lafluf será su primer suplente y Juan Andrés Ramírez irá quinto. Silvia Ferreira, hija del líder blanco Wilson Ferreira, irá sexta.

El exprecandidato dijo que en total habrá 22 listas y en departamentos 11 bajo la agrupación 2004 de Alianza Nacional. En Rivera, Salto y Paysandú habrá dos listas y una en los demás departamentos.

Diputado Pablo Iturralde se suma a la lista 71

La lista 430, liderada por Pablo Iturralde, se sumará a la Lista 71, representante del ala herrerista del Partido Nacional. Iturralde había participado de la agrupación Mejor País –conocida como grupo de intendentes- que compitió en las elecciones internas con Enrique Antía como precandidato.

Hace dos semanas, el Herrerismo oficializó una alianza con Mejor País bajo el nombre de “Unidos” con la competirán al Senado. En tanto, el intendente de Maldonado, Enrique Antía, buscará la reelección de la comuna.