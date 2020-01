“Las señales son buenas, habrá que ver cómo es la gestión”

El jueves 23 de enero se hará la tercera concentración anual convocada por Un Solo Uruguay. ¿Cómo avanzan los preparativos?

Hay muchas cosas que estamos definiendo, como el tema de los oradores. La haremos como siempre en la Sociedad Rural de Durazno, en Santa Bernardina, pero en un sitio distinto para que haya mejores condiciones de sombra, incluso estamos convocando para la hora 16 y la proclama la vamos a leer entre las 17 y 17.30. Vamos a agregar un espectáculo artístico al final y estará la posibilidad de que la gente arme fogones. La idea es quedarnos a hablar, a disfrutar de un asado, a compartir un buen rato, a interactuar más. De las experiencias anteriores tomamos enseñanzas y las vamos a tener en cuenta para que todo vaya mejor.

La asistencia a las distintas convocatorias ha sido muy variada, según cada circunstancia, ¿a cuánta gente esperan esta vez?

Según estimaciones de la Policía Caminera, la primera vez fueron de 50 mil a 55 mil personas y el año pasado de 25 mil a 30 mil. En ambos casos se superaron las expectativas. Esperamos a mucha gente. Hemos tenido actividades con 50 personas, como cuando vinimos a la Presidencia de la República a entregar las firmas contra la instalación de una nueva planta de celulosa de UPM, otras de 500 como cuando estuvimos en el Consejo de Ministros en San José, o de 6.000 en el que se organizó en La Macana. Hay muchas cosas que inciden, es en el centro del país pero no cerca para todos, está el gasto de ir, hay gente que quiere pero no puede dejar de trabajar, hay vacaciones. Igual nos preocupó siempre más el tema de los mensajes, de nuestras visiones y propuestas.

¿Y qué mensaje se dará en este encuentro de 2020?

Veníamos pidiendo cambios, con argumentos siempre, y se votó un cambio, lo decidió la gente. Vamos a hablar de los cambios que se han propuesto y esperamos, vamos a hablar de los cambios que es necesario apoyar y vamos a aportar ideas. Estamos en un año bisagra, con un gobierno en retirada y otro armándose para empezar. Tenemos que juntarnos para expresarnos y hablar de los cambios que la gente necesita y para lo cual votó lo que votó. Tenemos claro que muchas de las propuestas que el nuevo gobierno ha manifestado querer aplicar coinciden con las que nosotros hemos solicitado.

¿Qué expectativas tienen para la gestión de gobierno que se iniciará el 1° de marzo? Han tenido dos encuentros con el presidente electo, Luis Lacalle Pou.

Es verdad. Una fue una reunión cuando él invitó al movimiento para intercambiar sobre distintos temas y la otra fue esta semana cuando la gente de las Cámaras Empresariales del Este pidió que los acompañemos para cuando se considerara el tema de la inclusión financiera. En ambas oportunidades vimos a un presidente electo muy dispuesto a dialogar y eso ya es un gran cambio. En los dos casos vimos el compromiso de cumplir lo que dijo en la campaña, en lo de la inclusión financiera y en lo de las tarifas públicas, para que empiecen a reflejar el verdadero costo de producción. Eso más allá de la chicana política que hizo el actual gobierno de diferir el incremento que se hizo antes en cada inicio de año. En este acto del 23 de enero vamos a exponer ideas y una de ellas tiene relación con el costo del combustible, para tratar de evitar el ajuste, porque una cosa es que los costos reflejen la paramétrica y otro que la paramétrica sea la correcta. Hoy adentro de esa paramétrica hay una tasa de inflamabilidad que son US$ 10 millones que se le dan por año a la Intendencia de Montevideo y no se sabe a cambio de qué. Tenemos la expectativa, y vamos a aportar, de llegar a una economía más competitiva, más justa. Escuchamos a Martín Lema –próximo presidente de la cámara de Diputados– decir que va a entrar recortando gastos en el Parlamento. Las señales son buenas, después habrá que ver si se concretan, habrá que ver cómo es la gestión. Si se concreta todo lo que se anunció en la campaña, será mejor para todos.

¿Y qué actitud tendrán si algo de lo anunciado no se concreta?

Cuando este movimiento arrancó, con el gobierno de Tabaré Vázquez tuvimos un buen diálogo, se nos habilitaron espacios para hablar y fuimos de escuchar y aportar. Por ejemplo, presentamos una primera propuesta para readecuar el costo de los combustibles. Después se cortó ese diálogo, no de nuestra parte. Igual hicimos una propuesta sobre el tema endeudamiento y fuimos al Parlamento a hacer un aporte sobre la ley de compras del Estado. Cuando el gobierno de Vázquez nos corta el vínculo y nos para en la vereda de enfrente, en la de la oposición, nuestra actitud fue la de seguir señalando lo que está mal y haciendo propuestas, si no teníamos que bajar los brazos e irnos para casa. Ahora se viene un nuevo gobierno y en la medida que los espacios de diálogo, siempre con franqueza, estén abiertos, en nosotros no van a encontrar más que una actitud constructiva. No somos oposición de nadie, no juntamos votos, no peleamos por cargos.

¿Cómo ven a Carlos María Uriarte como ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca?

Conoce del tema, fue presidente de una gremial, es productor agropecuario, sabe lo que está pasando y desde lo humano no hay nada para decir. Lo que vamos a valorar es su capacidad como gestor de las políticas. Esperemos que las cosas puedan empezar a funcionar mejor y obviamente es lo que él desea, pero una cosa es hablar de la situación y otra cosa gestionar un ministerio, cuando no todo depende de tus deseos.

¿Cuál es el relacionamiento hoy de movimiento con las gremiales del agro?

Siempre tuvimos una relación cordial, trabajando juntos por momentos, pero nunca nos entreveramos porque somos muy respetuosos de los espacios de las gremiales. Hay temas específicos que corresponde sean defendidos por las gremiales. Siempre aclaramos que no somos solo agro, incluimos mucha gente de otros sectores, del comercio, de la industria, de otros ámbitos de la sociedad, hay gente del transporte, gremios de policías. Siempre respetamos los espacios de otros, nunca pasamos por arriba de nadie y las gremiales tienen además una rica historia y una relevancia que merece sea respetada.

¿Invitaron a Lacalle Pou a la actividad del 23 de enero?

Sí. Estamos de puertas abiertas para que todos los sectores de la sociedad, por ejemplo de la política, acompañen, pero nuestro mensaje es principalmente para el sector político. No es buena cosa quedarse en casa esperando que las cosas cambien solo porque cambió el gobierno. El presidente electo nos dijo que no irá, ojalá lo vuelva a pensar, pero también nos dijo que gente de su equipo irá, incluso lo hará el próximo ministro de Ganadería. Es importante ir para dar respaldo desde la sociedad a los cambios que se han pedido y esperamos lleguen.

Camilo dos Santos

El entrevistado

Datos: Nació el 16 de junio de 1971, en Montevideo. Reside en Paysandú.

Familia: Vive en pareja y tiene cuatro hijos.

Profesión: Ingeniero agrónomo, es asesor de productores y es comerciante en el sector de insumos y servicios para el agro.

Pasatiempos: “Me encanta el fútbol, pero soy como bicicleta de circo: no tengo cuadro”, dijo.