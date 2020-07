“Los novios no podrán saludar en el atrio. RSVP”

Por Abby Ellin

Con coronavirus o sin él, una cosa es segura: las personas se encontrarán, se enamorarán y, de alguna manera, profesarán sus votos. “El amor sobrevivirá todo esto”, comentó Kate Edmonds, coordinadora de casamientos y eventos de Nueva York. “No creo que sea sano emocionalmente seguir posponiéndolos. Debe haber algo que celebrar”. Y así será. Quizá solo se necesite ajustar ciertos detalles y un poco de planificación adicional.

De acuerdo con un sondeo de mayo realizado por The Knot, el 66% de 6.253 encuestados de ocho países habían decidido reagendar su evento para una fecha posterior. De estos, el 40% pospusieron su matrimonio para más adelante en 2020, el 52% para 2021 y el 8% no tenía certeza de su nueva fecha.

No obstante, la manera en que se casan las personas evolucionará y muchos de los ajustes que hemos visto en los últimos meses llegaron para quedarse. Kristen Maxwell, editora jefa de The Knot, prevé que en 2021 haya un mayor enfoque en la salud y la seguridad. Los tapabocas y los guantes serán obligatorios, al igual que los puestos para desinfección de manos (y desinfectantes individuales como recuerdos), varias pistas de baile y barras de bebidas, muchas celebraciones más chicas y el surgimiento de las “minimonias” o microceremonias. Habrá más espacio para estar de pie, una disposición de asientos que mantenga la distancia social y una fila de “gestos” en lugar de besos o abrazos a los novios en el atrio de la iglesia.

“Con las ansias de estar más con los amigos y la familia después de meses de separación, prevemos que habrá parejas que querrán más formas de involucrar a sus amistades y familiares más cercanos en sus casamientos”, comentó Maxwell. “Ya sea que inviten a las personas a unirse a la ceremonia de los votos o compartan sus recuerdos favoritos de cada invitado con una distribución única de asientos, no será ninguna sorpresa ver un aumento de la interacción con los invitados y la distinción de sus seres queridos en las fiestas del futuro cercano”.

Quizá por ahora no haya muchas celebraciones con pistas de baile repletas de invitados. En lugar de eso, el distanciamiento social será la frase más popular (además de “Sí, acepto”). ¿Qué más se puede esperar de las celebraciones matrimoniales del próximo año? A continuación, algunas de las predicciones de los expertos.

Escuchar el “acepto” virtualmente

La transmisión en vivo llegó para quedarse, ya sea por Zoom, Facebook Live o FaceTime, y ¿por qué no? Es más económico y accesible para un público en otras partes del mundo.

Dependiendo del lugar donde vivas, la ceremonia en sí tal vez se haga de manera virtual, lo cual es legal en determinados lugares. No obstante, las parejas quizá opten por realizar una ceremonia en video que no sea legalmente vinculante y hacer la ceremonia oficial en una fecha posterior.

“Esta es la opción para las parejas que eligieron una fecha específica porque tenía una importancia especial para ellos (por ejemplo, un aniversario) o aquellos que no estaban planeando algo muy elaborado y no querían posponer sus nupcias para poder tener una fiesta con invitados en persona”, afirmó Lindsay Landman, coordinadora de casamientos en Nueva York.

No se tratará de videos caseros, sino que los camarógrafos y fotógrafos expandirán su repertorio para incluir servicios de transmisión en vivo. “Aunque algunas parejas han tratado de utilizar FaceTime u otras aplicaciones de su teléfono, estas no son 100% confiables”, señaló Tori Rogers, propietaria de Hawaii Weddings by Tori Rogers. “Además, suele predominar el audio ambiental y no las voces de los oficiantes o de la pareja. Cuando se hace con profesionales, la pareja y el oficiante traen micrófonos para que sea posible escucharlos”.

Amy Shey Jacobs, fundadora y directora creativa de Chandelier Events en Nueva York, hace poco inició una nueva división de su empresa llamada Don’t Let the Day Go By (No dejes que pase el día), la cual fusiona eventos virtuales con experiencias de la vida real. “Ahora podés enviar hermosas flores de los mejores floristas del país hasta tu sala de estar, tener cabinas fotográficas virtuales, enviar torta de casamiento a todos tus invitados y bailar tu canción de amor con músicos en vivo”, señaló. “Es cierto que esto no remplazará las bodas de ensueño que planeamos para nuestras parejas, pero para quienes quieren decir ‘acepto’ ahora y celebrar después, esta puede ser una forma muy especial de hacerlo”.

El concepto de ‘grande’ cambió

Los expertos describen los próximos eventos como íntimos y acogedores. Esto también tiene su lado bueno. Con un evento de menor tamaño, las parejas no se sentirán mal por despilfarrar el dinero en una cena costosa, bebidas de primera o entretenimiento en vivo.

La lista de invitados también será editada con meticulosidad. “La cuarentena hizo que mucha gente se diera cuenta de cuánto desean estar cerca de ciertas personas de sus vidas y cuánto agradecen pasar tiempo lejos de casa”, dijo Rogers. “Creo que habrá un aumento en la cantidad de casamientos que se realizarán en otros destinos y muchas actividades planeadas en conjunto. Sigo pensando que los detalles serán importantes para muchas personas. Quizá no sea un gran baile, pero habrá una recepción y sucederán varias cosas”.

Adiós al gran banquete

Edmonds se está despidiendo de las grandes cenas. También prevé que será necesario eliminar los bocaditos, o al menos modificar el tipo de bocaditos que sirve. “Tal vez lo haga en platos individuales con unos pocos, quizá unos cuantos mezclados con jamón crudo, tomates y albahaca y un tenedor de cóctel para que no tengas que usar los dedos”, explicó. También añadirá puestos para desinfección de manos que tocarán una canción de 20 segundos.

Varias celebraciones

A partir del ejemplo de Justin y Hailey Bieber, Joe Jonas y Sophie Turner, y Nick Jonas y Priyanka Chopra, muchas parejas tendrán varios casamientos o secuelas de casamiento, en los que aparecerán en varios eventos pequeños, ya sea “en distintas ciudades o incluso en cenas elaboradas con diferentes grupos de amigos y familiares”, afirmó Sara Fried, propietaria de Fête Nashville Luxury Weddings.

Otra variación es el llamado “casamiento por turnos”, en el que los invitados se presentan de manera escalonada. Esto da el tiempo necesario para desinfectar el espacio entre grupos y también permite que la pareja pase más tiempo con los invitados.

Las grandes fiestas volverán

Las grandes fiestas con alcohol en las que te quedás hasta que prendan las luces volverán… en algún momento y, cuando lo hagan, serán más grandes que nunca.

“En algún momento volveremos a las épocas en las que se permitían multitudes, pero tendremos que seguir siendo extremadamente imaginativos en lo que respecta al acomodo, al control de multitudes, los alimentos y el servicio de bebidas, además del personal que es absolutamente esencial para el evento”, dijo Fried.

Brown considera que se regresará a las grandes celebraciones una vez que la pandemia haya terminado. “Aunque algunas parejas tal vez eviten las celebraciones opulentas por respeto a quienes padecieron los estragos de la pandemia, otras quizá quieran una celebración aún más grande que antes”, señaló. “Como vimos después de la pandemia de la gripe española en 1918, podría haber otros ‘locos años 20’. Sea como sea, las celebraciones de matrimonio se concentrarán bastante en la familia y las amistades preciadas; el encierro le ha dado un mayor significado a las conexiones importantes con quienes más amamos”.