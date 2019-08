"No hay que tener miedo de acompañar al que sufre"

Para representar los cuidados paliativos, el oncólogo español Carlos Centeno dibuja una pirámide. En el vértice están los especialistas. En el centro, los demás profesionales de la salud. Y en la base, toda la sociedad. "La medicina paliativa la tiene que hacer hasta el vecino que sabe que la de arriba tiene el pelo caído porque le están haciendo quimioterapia y está triste", subraya.

Centeno dirige el departamento de Medicina Paliativa de la Clínica Universidad de Navarra, referente en atención médica e investigación, y este año fue premiado por la Sociedad Europea de Cuidados Paliativos por su contribución al desarrollo de esta especialidad como coordinador del Atlas de Cuidados Paliativos en Europa, del Instituto Cultura y Sociedad. El experto fue invitado a Uruguay por el Hospital Maciel, que este mes festeja los 15 años del Servicio de Medicina Paliativa.

El oncólogo aclaró que este tipo de intervención no es sinónimo de que no "hay nada más que hacer", sino que es "el modo correcto de hacer la medicina". Uruguay está "en marcha" en esta dirección, aseguró, aunque es necesario reforzar la formación de los profesionales de la salud e invertir en investigación. Solo así habrá "médicos sensatos" que reconozcan que sus pacientes no se verán beneficiados por determinados tratamientos.

"Hay gente que en vez de mirar a la persona que está en el final de vida como lo que es, una persona que está sufriendo y hay que aliviar, la mira como una situación en la que él puede triunfar o no y solo tiene para ofrecer una técnica", reconoció. Este es un resumen de la entrevista que Centeno concedió a El Observador.

¿Cómo es el abordaje en cuidados paliativos?

Es un tipo de medicina que mira al paciente, no a la función del órgano enfermo. No evalúa solo al sistema respiratorio, por ejemplo. Mira toda la condición del paciente: qué síntomas tiene, cómo condiciona su vida. Además mira lo emocional, su situación familiar. Incluso, cuando el tratamiento se mantiene en el tiempo, los cuidados paliativos llegan a ser un auténtico cuidado espiritual. Incluye las cuestiones existenciales, las creencias, los objetivos.

¿De qué manera se hace?

El objetivo ordena la acción. Mi objetivo es la calidad de vida y el bienestar de la persona, no mantener una creatinina a base de todo. Entonces, la medicina se hace en el diálogo y la escucha con el paciente, con una evaluación exhaustiva que no abarca solo lo físico. No es un médico prescribiendo sino que es un equipo acompañando el proceso. El paciente sabe que tiene un soporte en el sistema sanitario para acompañar la enfermedad hasta el final. Ese soporte consiste, entre otras cosas, en apoyo emocional, evaluaciones, escuchar a la familia; y también prescribir medicación.

¿Se pueden complementar con otras especialidades médicas?

Cuidados paliativos no es algo alternativo, es el modo correcto que la medicina, la enfermería y la psicología tienen para acercarse a una persona que está en la fase más avanzada de la enfermedad. No es opcional, es obligatorio.No es una forma old fashioned de dar cuidados paliativos: "ya no hay más que hacer, que vaya a cuidados paliativos". Es ver una línea abrupta en la enfermedad, que después de cruzarla –cuando no hay nada más que hacer– se manda a cuidados paliativos. Es algo que no se puede obviar: la Organización Mundial de la Salud dice que es un derecho humano. Mis pacientes en la Universidad de Navarra muchas veces está recibiendo radioterapia o quimioterapia al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque los estudios dicen que es lo más beneficioso, que viven más.

Los recursos siempre son limitados. ¿Qué pacientes deberían tener prioridad?

Lo prioritario es que se beneficien los que más lo necesitan, pero esto es como el pececillo que se muerde la cola: si yo reservo los cuidados paliativos para los que están más cerca de la muerte, cuidados paliativos es muy poco eficaz, no da para aliviar. ¿Cuál es la solución a esta aparente paradoja? Que cuidados paliativos tenemos que hacer todos, no solo un equipo específico: todos los profesionales tienen que trabajar con ese enfoque holístico, centrado en el paciente, en equipo y de modo interdisciplinar. Que a cuidados paliativos solo lleguen los pacientes más graves, los casos más complejos, y los más sencillos sean abordados por médicos con formación adecuada en cuidados paliativos.

¿Cuál es la formación adecuada?

Cuidados paliativos debería ser una materia obligatoria en las facultades de Medicina y Enfermería. Es un abordaje específico, moderno y merece que le hagan sitio. Es la tendencia de la medicina avanzada, por eso hace falta una mirada distinta en la universidad. Estoy convencido de que si todos los médicos y enfermeros estudiaran cuidados paliativos en su carrera de grado, el panorama de la atención del final de la vida cambiaría radicalmente en 10 años. Así se forman los oncólogos sensatos que dicen “este paciente no se va a beneficiar de este tratamiento de alta complejidad, no le va a venir bien otro ciclo de quimioterapia”.

¿Percibe que entre sus colegas hay resistencia a cambiar ese enfoque, que solo se centren en el órgano que hace a su especialidad?

Como tú y toda la sociedad, noto que en los últimos años ha primado el poder sanador de la medicina; la capacidad de hacer un trasplante, de mantener un órgano en una unidad de cuidados intensivos, de utilizar antibióticos que antes no teníamos. En esta enfermedad transitoria de la medicina de los últimos tiempos, es cierto que hay gente que en vez de mirar a la persona que está en el final de vida como lo que es, una persona que está sufriendo y hay que aliviar, la mira como una situación en la que él puede triunfar o no y solo tiene para ofrecer una técnica. Pero también es verdad que los médicos no hemos venido a triunfar sino que hemos venido a aliviar el sufrimiento. Esa es la medicina que tenemos que aplicar: con antibióticos y trasplantes, pero estando ahí y acompañando, que es lo que se ha olvidado en medicina.

¿Cómo se debe acompañar a la persona que recibió de su médico un diagnóstico negativo?

Estando ahí. Piensa cómo escamoteamos y decimos “está muy grave, no lo voy a molestar”, o no se habla del tema. Hay que normalizar las cosas y estar ahí. El gran consejo que daría a la gente es que no hay que tener miedo de acompañar al que sufre. Es cierto que se sufre un poco; los que hacemos medicina paliativa sufrimos un poco pero estamos felices de aliviar. Toda la sociedad tiene que entender que si acompañamos y estamos al lado del paciente, va a avanzar en un proceso de pacificación y de aceptación. Cada uno lo tiene que hacer de distintas maneras. Si dibujáramos una pirámide de cuidados paliativos, la mayor parte de las necesidades las cubre la sociedad, porque a esa altura de la vida llega a ser casi más importante el estar ahí y combatir la soledad que tratar la enfermedad.

Uno de los focos de esta administración fue extender la cobertura de los cuidados paliativos. ¿Cómo está Uruguay en comparación con la región?

En este país se ha promovido cuidados paliativos, creo que estáis en marcha y eso no puede ser de otra manera porque a la cabeza está un oncólogo (el presidente Tabaré Vázquez) que sabe del tema. La cobertura están en el entorno del 50%, cuando antes era mucho menor. Me consta también que hay iniciativas de capacitación continua, que pretenden que la formación y el apoyo llegue al último rincón del país. De todos modos, hay mucha cosa para hacer. Están impartiendo cuidados paliativos como asignatura optativa, pero sería muy deseable que fuera obligatoria. Y quizás también sea necesario que los equipos especializados se planteen dar un paso más en investigación.