"No ser sustentable ya no será una opción"

Si las empresas no se ajustan ahora, van a perder mercado, y después va a ser muy tarde” dice María Laura Tinelli, directora de Acrux Partners, especializada en inversiones de impacto. Está convencida: no hay manera que las empresas tengan éxito si no piensan en el buen manejo del planeta. Según Tinelli, los empresarios tienen que entender que si no se ajustan pronto a un lineamiento sustentable y ecológico, los consumidores y los inversores les comenzarán a pasar factura. “En unos años a los jóvenes no les va a dar igual comprar una botella de agua que sea de plástico no reciclable. Por otro lado los reguladores están comenzando a exigir este tipo de cuestiones, ya sea porque el inversor es europeo y por ley le exigen un reporte de sustentabilidad, o porque la compañía tiene que acatar las normativas locales. No va haber mucha escapatoria”, apuntó.



Las inversiones de impacto, a diferencia de las tradicionales buscan no solo el retorno financiero, sino generar un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente, y reportarlo al mismo tiempo que dan a conocer su performance financiera. Tinelli se especializa en este tipo de inversiones desde la directiva de Acrux Partners, que funciona en el Reino Unido pero que tiene focos puestos en el Cono Sur.

Según explica, se pasa de una concepción binaria de las inversiones que solo miraban el riesgo y el retorno, a una tridimensional, que le presta atención al riesgo, el retorno y el impacto. Sobre este tipo de inversiones expondrá Tinelli en la próxima edición de Sustainable Brands Montevideo, que se llevará a cabo el 27 de agosto en Kibon Avanza. Las entradas varían entre US$ 80 y US$ 300. Los cupos de invitación para suscriptores Member de El Observador ya están agotados.



Empuje desde abajo

La decisión de invertir de esta manera viene también como parte de una presión que sienten las empresas: “Hay un empuje desde abajo hacia arriba desde los millenials y la nueva generación de empresas. El auge de las empresas B, que nacen con esta lógica en su ADN tiene que ver con esto, con que a las nuevas generaciones ya no les da igual producir de una manera u otra, o trabajar para un tipo de compañía u otra. Es inviable no hacer nada, y las empresas tienen un rol muy importante que cumplir.”

América Latina suele estar entre el segundo y el tercer destino al que se acercan las inversiones de impacto. Tinelli destacó que Uruguay ha mostrado un impulso muy grande a este tipo de inversiones, con acciones que se dan desde entes como la Agencia Nacional de Investigación e Innovación.



Dentro de los sectores que más se destacan con inversiones de impacto están los de servicios de salud o educación para personas de bajos recursos. Tinelli los considera con “muchísimo potencial”, y es por eso que las inversiones han migrado hacia ese tipo de iniciativas. “Tecnología y acceso a servicios para poblaciones desatendidas es una combinación que ha tenido mucho auge en la región, y un sector bien claro de preferencia para América Latina” agregó.



Otros sectores tienen que ver con la producción y reciclaje de plásticos, con la comercialización de energías limpias y renovables y la construcción.



Considera fundamental inspirar a las cabezas de las empresas. “Es mucho más fácil inspirar a los más jóvenes, pero a ellos les lleva mucho tiempo llegar a las empresas para empezar a hacer el cambio. Hay que hablar directamente con los tomadores de decisiones”. l