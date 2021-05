"Nosotros somos peronistas, no podemos venderle a China la comida de los argentinos": el rey de la carne Alberto Samid contra la exportación

El empresario cárnico Alberto Samid, conocido como el "rey de la carne", defendió el martes la resolución del gobierno argentino de suspender las exportaciones de este producto durante un mes para moderar su precio. "Los alimentos en nuestro país no pueden valer lo que valen. Cuando en nuestro país sube la carne, aumenta todo, aumenta el pollo, el cerdo. La carne no puede valer este precio de acuerdo a lo que se gana en salarios", declaró el empresario al programa televisivo Intratables de América TV.

"Nosotros somos peronistas y venimos acá a ayudar a los más vulnerables. Cuando le preguntaban a (Juan Domingo) Perón cuánto tenía que ganar un obrero, nunca hablaba de plata. Él decía: 'un obrero tiene que ganar, por cada hora de trabajo, un kilo de carne'. Desgraciadamente, hoy el obrero está trabajando por un kilo y medio de carne las ocho horas. Esa es la diferencia que tenemos", dijo el empresario, quien aseguró que este mes hay que controlar "cómo se hicieron las cosas, porque hubo cosas que se hicieron muy mal".

Samid denunció que algunos frigoríficos vendían por "US$ 3.000 la tonelada y ahí facturaban por US$ 7.000" por lo que dejaron "US$ 4.000 afuera". "En un mes hay que analizar quiénes hicieron las cosas bien y quienes hicieron las cosas mal", aseguró. El empresario agregó que Argentina tiene "un cliente fabuloso" como China pero que no pueden venderle "la comida de los argentinos". "Tenemos que producir más y vender lo que sobra, Primero estamos nosotros. Lo que no tenemos que hacer es venderle la mesa de los argentinos. No podemos vender 1 millón de toneladas de carne, tenemos que vender la mitad".

Argentina, cuarto exportador mundial de carne bovina con 819.000 toneladas en 2020, suspendió por 30 días sus ventas al exterior mientras define medidas de emergencia para frenar el aumento sostenido de su precio en el mercado interno, informó el gobierno el lunes.

“Como consecuencia del aumento sostenido del precio de la carne vacuna en el mercado interno, el gobierno decidió la instrumentación de un conjunto de medidas tendientes a ordenar el funcionamiento del sector, restringir prácticas especulativas y evitar la evasión fiscal en el comercio exterior. Mientras se termina de implementar esas medidas, las exportaciones de carne vacuna estarán limitadas durante 30 días”, precisó el parte de Presidencia.

Tras el anuncio, las principales gremiales rurales de ese país se reunieron de urgencia y decidieron convocar a una paralización en la venta de todas las categorías de hacienda vacuna por una semana.