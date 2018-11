"Nuestro trabajo es iluminar donde los corruptos actúan"

Fabiana Culshaw - Especial para El Observador





El "periodismo de mochila" es el futuro del oficio, cree el periodista estadounidense Bill Gentile, pionero en cubrir acontecimientos que sacudieron al mundo en los últimos casi cuarenta años. Viajando con una cámara en su bolso cubrió la Revolución Sandinista en Nicaragua en 1979, la guerra de los Contras, la guerra civil de El Salvador en la década de 1980, las invasiones a Panamá y a Haití, la Guerra del Golfo, el genocidio de Ruanda y la guerra en Afganistán.





El Observador y dio su punto de vista sobre esta profesión. Gentile fue reportero para United Press International, NewsWeek, Discovery Channel, National Geographic y la cadena estadounidense ABC, entre otros medios , y galardonado en varias ocasiones, incluyendo una nominación al premio Emmy. Actualmente es profesor en American University en Washington. Desde Estados Unidos, Gentile conversó cony dio su punto de vista sobre esta profesión.





¿Qué trabajo de campo está desarrollando actualmente?





Acabo de regresar de Perú. Estuve dos semanas en la cordillera del Huaytapallana para hacer una película sobre la desaparición del glacial, el cambio climático, las creencias indígenas y católicas de la gente. Es fascinante y hacía mucho tiempo que no estaba en ese país. Me recibieron con brazos abiertos.





¿Se trata de una película en el marco de American University?





Sí, allí tenemos un Centro de Estudios para América Latina, que recibe el aporte de fundaciones en EEUU para estudiar los cambios climáticos en distintas zonas y las creencias de la gente afectada por el impacto ambiental. Para desarrollar este tipo de trabajos, también mantenemos relación con el Pulitzer Center on Crisis Reporting y con medios como Univisión y Televisa. Con Univisión, por ejemplo, hace unos años filmé Cuando el bosque llora, una pieza sobre el Amazonas de Ecuador que aborda cómo los indígenas quechua enfrentan la modernización de su región. Se puede ver en YouTube.





Su manual de campo en producción de video es considerado una guía importante para los estudiantes de periodismo.





El manual condensa lo que he aprendido como periodista de mochila, como corresponsal de la revista Newsweek y cineasta de Morning Channel. Muestra lo que enseño en la American University. Es muy visual y da una idea de cómo ejercer el oficio. Mis estudiantes me dicen que lo llevan al campo de trabajo para orientarse. Allí también hablo de mi experiencia en Centroamérica y de lo que me motiva. Esas enseñanzas son tan importantes como lo técnico.





¿Cuáles han sido sus motivaciones?





Mis padres vinieron de Italia a EEUU en 1930 y se asentaron en Pittsburg, Pensilvania, la capital mundial del acero, donde trabajaron en las fábricas. Me di cuenta de que no quería ese trabajo para mí, sino recorrer el mundo y entonces busqué dos cosas: un pasaje para salir de la rutina y una cámara para impactar a la gente con interés por conocer otras culturas.





¿Así concibe el periodismo de mochila, como un medio para impactar?





Lo concibo como una forma de investigar y mostrar cómo funciona el mundo, compartir las vidas de otras personas y aprender de ellas para hacer historias de una manera que se relaciona con mi forma de ser. Me gusta lograr una relación íntima con los demás y llegar el corazón de la historia. Mi manera favorita de trabajar es independiente, que nadie me diga cómo hacer las cosas.





¿Cuándo funciona mejor el periodismo de mochila?





Cuando la historia se presta, cuando se puede ir por debajo de la superficie de la nota y se tiene tiempo para la posproducción. No es para todo el mundo ya que se corren riegos en los conflictos político-sociales. Tampoco es para todas las historias, ni para todos los medios de comunicación





¿Cuáles son los desafíos de la profesión?





Uno de ellos es que muchas corporaciones mediáticas intentan utilizar equipos de trabajo pequeños para abaratar y a veces las personas que mandan al trabajo de campo no están preparadas. Además, este oficio desnuda las realidades y es incómodo para los grupos de poder, que tratan de acallarnos.

De todos sus años de trabajo, ¿qué es lo que más lo impactó?





El trabajo que desarrollé en Nicaragua, porque estuve desde el principio del proceso revolucionario y nunca había visto antes la guerra. He tenido una relación especial con los procesos político-sociales y la gente de ese país. Cubrí cuando Daniel Ortega se estaba postulando a la presidencia en 1987, el conflicto, hablé con campesinos e intelectuales, pasé tiempo con la gente común y corriente... muchas historias humanas.





¿Ha estado en Uruguay?





Sí, en 2013 di unos talleres en Montevideo invitado por la productora Ikusi, con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos.





¿Cómo ve el futuro del periodismo de mochila?





El periodismo de mochila es el futuro. Es el cuarto poder. Después del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, está la prensa libre. Nuestro trabajo es iluminar todos los rincones donde los corruptos actúan. Tenemos una lámpara para mostrar esto y es lo que estamos haciendo.





Del cuarto oscuro a

En la década de 1970 Bill Gentile tenía que llevar en cajas y valijas un 'cuarto oscuro' completo a El Salvador, a Nicaragua, a México para poder revelar sus fotos e imprimir las películas. "Mandar una foto en blanco y negro demoraba 14 minutos en una línea de larga distancia desde Managua a Nueva York. Ahora es instantáneo. Y todo el mundo entiende el idioma visual, pero hay que tener sensibilidad artística y conocer los nuevos códigos", afirmó.