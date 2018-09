Forlán pegó el portazo: "Peñarol ya es una etapa cerrada totalmente"

El exfutbolista de Peñarol, Diego Forlán, confirmó este miércoles que estuvo cerca de regresar al club aurinegro a principios de este año, pero que finalmente las cosas "se torcieron" y por eso habló con el presidente de la institución, Jorge Barrera, para explicarle su negativa a retornar.

“Peñarol ya es una etapa cerrada totalmente. Hubo un momento a principio de año, yo estaba con muchas ganas. Las cosas salieron torciéndose, no porque uno quisiera. No estaba 100% aún para decidir, me tomé mi tiempo para tomar la decisión de volver", explicó el exaurinegro en "100% Deporte" de Sport 890.

Y agregó: "Estoy agradecido por la gente, los directivos y el cuerpo técnico de ese momento, pero después las cosas se torcieron. Por algo también me costó tomar la decisión. Cuando vi que las cosas terminaron siendo negativas hacia mi persona dije ‘no, no vale la pena arriesgar’. Con (el presidente Jorge Barrera) nos juntamos en Rusia varias veces durante el Mundial y se lo dejé claro, le conté mis razones y lo entendió perfectamente”.