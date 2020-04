"Perder el tiempo" en casa te puede llevar a ser más productivo

Desde el confinamiento has procurado mantener una jornada laboral similar a la que realizabas cuando ibas a la oficina. Incluso has logrado seguir el mismo horario... salvo ese día en que tenías que terminar algo importante y lo pospusiste hasta el último minuto. Entonces te sentiste culpable de procrastinación. Procrastinar es retrasar una tarea fundamental mientras dedica el tiempo a hacer otras cosas que ni corren prisa ni son relevantes. Por ejemplo, ahora que no podemos salir de casa, ¿quién no ha puesto una lavadora, revisado el correo electrónico o navegado por las redes sociales antes de terminar sus obligaciones laborales?