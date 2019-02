¿Perdiste seguidores en Instagram? Esta puede ser la razón

Selena Gómez tiene 147 millones de seguidores en Instagram. Con ese número es una de las influencers más importantes de esa red social. Pero este miércoles, de un momento a otro, perdió dos millones. Lo mismo le pasó a otras personalidades como Ariana Grande, que perdió tres millones; y Kylie Jenner, que perdió 700 mil.

Los usuarios con pocos seguidores también lo notaron y empezaron los reclamos y especulaciones en Twitter sobre lo que estaba pasando. La versión más sonada fue que Instagram, como lo había anunciado meses atrás, estaba haciendo una “limpieza” de bots –usuarios falsos- . En esa oportunidad, la compañía dijo que avisaría a los usuarios afectados en caso de eliminarles comentarios, reacciones o seguidores. Sin embargo, este miércoles los seguidores desaparecieron sin ningún anuncio.

La red social no emitió un comunicado oficial, sin embargo, dio una breve explicación sobre los reclamos de los usuarios en un tuit: “Somos conscientes de un problema que está causando, en este momento, un cambio en los números de seguidores en las cuentas de algunas personas. Estamos trabajando para resolver esto lo más rápido posible”. Y luego actualizó: “Estamos esperando tener este problema resuelto antes de las nueve de la mañana. Entendemos que esto es frustrante, y nuestro equipo está trabajando duro para que las cosas vuelvan a la normalidad.”

We’re aware of an issue that is causing a change in account follower numbers for some people right now. We’re working to resolve this as quickly as possible.