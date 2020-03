¿Por qué bajó la cantidad de tests de coronavirus que se hicieron este domingo?

Los 200 test de coronavirus que se realizaron el domingo 29 representaron una notoria baja respecto a los dos días anteriores. El sábado 28 se habían analizado 342 muestras y el viernes 27 se había alcanzado la cifra de 451, la mayor desde que la enfermedad llegó a Uruguay.

Fuentes del Ministerio de Salud Pública (MSP) dijeron a El Observador que la caída en el total de análisis se debió a que algunos laboratorios privados no trabajaron el domingo.

En el MSP se estima que el total de exámenes volverá a retomar un ritmo creciente en los próximos días. El objetivo es llegar a las 1.000 pruebas diarias en el correr de las semanas entrantes.

Para llegar a esa cifra, está previsto que el Instituto Pasteur se sume a partir de este martes al análisis de muestras, de acuerdo a un desarrollo conjunto realizado con la Universidad de la República.

Según dijo una fuente del instituto, el aporte del centro científico será gradual. El total de análisis realizados irá aumentando con el correr de los días.

Los expertos internacionales estiman que incrementar la capacidad de realizar test es imprescindible para combatir la epidemia del coronavirus.

"Tenemos un mensaje muy simple para todos los países: testeen, testeen, testeen", dijo el 16 de marzo el director general de la Organización Mundial de la Salud, el etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“Todos los países –agregó- deberían de ser capaces de hacer test a todos los casos sospechosos, no pueden enfrentarse a esta pandemia con una venda en los ojos. Si no se hacen test no se podrán someter los casos a aislamiento y no se podrá romper la cadena de infección"

Las pruebas requieren de dos pasos: la toma de la muestra que se realiza mediante unos hisopos especiales y luego su análisis.

Las muestras son tomadas por el MSP, las mutualistas y algunos laboratorios particulares que realizan todo el proceso.

Los análisis se realizan en los laboratorios de salud pública, en los de algunas mutualistas, en laboratorios privados y ahora se sumará el Instituto Pasteur.