¿Por qué un videojuego viejo toca las fibras del corazón?

Por Brian Kenney- The Conversation

La tecnología avanza a pasos agigantados día a día y con ella el mercado de videojuegos presenta nuevas sagas constantemente. Sin embargo, los juegos antiguos de las décadas de 1970 y 1980 aún tienen mucha demanda.

La Corporación Nintendo se movilizó con el objetivo de explotar dicha popularidad. La idea es cerrar sitios que alojan códigos de juegos antiguos para compartir su propio catálogo en una nueva plataforma. Lo que, según The Conversation, es una buena idea para los seguidores.

Destinar tiempo a jugar videojuegos viejos no solo implica movilizar la memoria de algunos jugadores solitarios y aislados, sino la de muchos.

En Estados Unidos, un consumidor promedio tiene alrededor de 34 años, por lo que si estos juegos recobran fuerza, la generación podría volver a los mejores momentos de su infancia.

La investigación Running Head: Video Game Nostalgia and Retro Gaming indicó, al igual que otros estudios psicológicos, que la nostalgia por los videojuegos puede llevar a que las personas se sientan más cercanas a su pasado, a sus amigos y familiares y hasta consigo mismos.

Videojuegos retro

A comienzo de la década de 1970 aparecieron las primeras consolas de videojuegos. Vino de la mano del lanzamiento de la videoconsola Magnavox Odyssey en 1972. El clásico juego de arcade Pong se hizo muy popular en 1973, lo que conllevó que recolectara alrededor de US$ 200 por semana por maquinita.

Quienes supieron ser fieles jugadores en la década de 1990 recordarán con cariño las “guerras de consolas” en la que los desarrolladores de juegos luchaban públicamente.

El regreso de los populares juegos clásicos puede despertar mucha curiosidad, sobre todo al pensar cómo se verán los gráficos en los televisores modernos. Es decir, los gráficos de los videojuegos tradicionales se basan en píxeles que pueden llegar a verse borrosos hoy en día.



A pesar de ello, en 2016 Nintendo lanzó una consola NES Classic Edition, con el que obtuvo US$ 2,3 millones en ventas en solo tres meses. Debido a su éxito, este año lanzó a la venta más unidades.

En la misma línea, otras consolas similares también son populares. Según el informe, cientos de minoristas venden sistemas de videojuegos antiguos en eBay y Amazon, tanto originales como no.

Los juegos con mala definición y pixelados compiten con los modernos, que buscan sumergir al jugador lo más posible, a través de imágenes fotorrealistas. Sin embargo, muchos prefieren las opciones tradicionales porque las ven más atractivas.

Mezcla de sentimientos

Según el estudio, visto desde el principio de la psicología, la nostalgia es una mezcla agridulce de emociones positivas y negativas. Estas surgen cuando se piensa en eventos significativos del pasado y suelen tener que ver con las relaciones sociales.

Los investigadores identificaron dos formas de provocar nostalgia: por desencadenantes externos o por angustia interna. La primera de ellas se relaciona con olores y sabores o incluso con contenidos multimedia, como películas o música. En cambio, los desencadenantes internos se provocan por sentimientos de soledad o de aburrimiento.

Más allá de la causa, la nostalgia trae consigo beneficios psicológicos. Es decir, ayuda a las personas a sentirse mejor con ellos mismos y provoca que se sientan menos solos.

Por ello, tener nostalgia puede promover la salud mental y el bienestar. Según estudios clínicos, podría ser una forma de protección contra la demencia.

La pregunta es: ¿los videojuegos realmente provocan nostalgia? Es un tema debatido en foros de internet y en museos y aparece constantemente en podcasts populares.

Personajes clásicos, como Mario, Sonic, entre otros, pueden despertar nostalgia en muchas personas. Incluso, en ocasiones, las personas tienen relaciones complejas con los personajes, viéndolos como reales y amigos o incluso como una extensión de ellos mismos.

En la investigación participaron 582 individuos, en su mayoría de Estados Unidos. Los participantes debían responder una encuesta de “cómo piensan sobre ciertas experiencias de juego”. Los jugadores fueron asignados al azar para escribir uno de cuatro ensayos. Las opciones eran: relatar sobre experiencias de juego pasado o reciente, o jugando solo o con otros.

El objetivo trataba de que se sumergieran en recuerdos para luego responder preguntas sobre necesidades psicológicas satisfechas por esas experiencias.

Como resultado, los individuos que escribieron sobre los recuerdos más antiguos experimentaron más nostalgia que los que relataron situaciones actuales.

Asimismo, los recuerdos que traían más nostalgia conllevaban que dudaran más sobre el disfrute de su experiencia.

Quienes escribieron sobre memorias sociales también sintieron más nostalgia, pero solo cuando los recuerdos se vinculaban con personas del pasado. En algunos de estos casos, sobre todo los relacionados con familiares y amigos, fueron más fuertes. “Mi papá murió cuando yo tenía 10 años, así que jugar Mario Kart con él es uno de mis mejores recuerdos”, dijo uno de los participantes.

Por tanto, los recuerdos de videojuegos fueron suficientes para provocar nostalgia. Y, a su vez, les permitió a las personas acercarse a quienes los rodeaban en su momento.

De todas formas, el estudio tiene limitaciones. Una de ellas es que los participantes no pudieron jugar los videojuegos más antiguos, lo que deja en duda qué sucedería si volvieran a encontrarse con ellos.

Volver atrás

Desde hace años, grandes plataformas, como Sony, Microsoft y Nintendo, han lanzado reediciones y remakes de videojuegos viejos. Resident Evil Zero, Metal Gear Solid: Peace Walker, Shadow of the Colossus, Final Fantasy X, Crash Bandicoot, Donkey Kong, Pokemon, entre muchos otros, han intentado despertar el pasado de los jugadores. Por ejemplo, Sega lanzó un recopilatorio de cinco títulos de descarga gratuita pero con inserciones publicitarias para móviles.