¿Qué establece el acuerdo entre el gobierno, el Sunca y los empresarios de la construcción?

Este sábado, el gobierno selló un acuerdo con representantes empresariales y con el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Anexos (Sunca) que incluyen las condiciones para el retorno de las actividades del sector desde este lunes 13, según informó el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, en una conferencia de prensa.

Dos de las obras que empiezan son la de la planta de UPM2 en Pueblo Centenario y la construcción del Ferrocarril Central. La empresa finlandesa se dispuso a hacerle tests a los trabajadores que llegan de otras localidades del país para darle garantía a los habitantes del la ciudad en la que se hace la obra.

El acuerdo, al que tuvo acceso a El Observador, pauta una serie de medidas que buscan mitigar el contagio del Covid-19 entre los trabajadores de la construcción y prevé una ayuda económica para aquellos que no tengan acceso al subsidio por enfermedad.

Personal con síntomas de Covid-19

El acuerdo establece que en caso de que algún trabajador presente síntomas como tos, fiebre, resfrío dolor de garganta "se recomienda que no concurran a trabajar y que consulten al prestador de salud correspondiente para generar la certificación según las directivas del Ministerio de Salud Pública".

Además, si se detecta un caso durante la jornada de trabajo, el texto indica que se lo aislará definiendo en cada obra un lugar especial para ello. Luego se le colocará una mascarilla y se contactará a la persona de referencia del trabajador contagiado, para ser llevado a su domicilio y luego consultar al personal médico correspondiente.

Se aclara además que en el caso de aquellas obras que queden lejos de los centros poblados y el trabajador no tenga la posibilidad de llegar por sus propios medios o en a través del personal médico, se facilitará el traslado hacia el domicilio o el centro de salud más cercano. No obstante, en ningún caso se llevará a un trabajador a un lugar en donde comparta espacio con más personas.

Fondo de solidaridad por Covid-19

El gobierno y en Sunca acordaron también otorgar cobertura económica a aquellos que no tengan los jornales necesarios para acceder al subsidio por enfermedad. En tal sentido, en caso de una certificación médica obligatoria por cuarentena, se dará $ 16.377 por un período de 14 días.

Por otro lado, en caso de que el médico certifique una enfermedad preexistente como pacientes diabéticos insulino dependientes, portadores de enfermedades o tratamientos que generan inmunodepresión y trabajadoras embarazadas tendrán acceso a una partida de $ 23.822 mensuales con un máximo de dos meses. Aquí también se incluyen a los trabajadores mayores de 65 años que no tengan acceso al subsidio por enfermedad.

Para llevar adelante esta ayuda económica, se dispusieron $ 50 millones, cuya fuente de financiación son los Fondos Sociales de la Construcción. El texto establece que dicha partida será revisada por el Sunca en conjunto con el gobierno al cabo de un mes.

Trabajo de campo

El texto recomienda que el personal trabaje en cuadrillas, en donde cada trabajador deberá mantener una distancia de por lo menos 1 metro con su compañero. En todos los casos, deberán usar tapabocas y cada una de las herramientas tienen que estar desinfectadas previamente a su uso.

El personal debe organizar rutinas para el lavado de manos, de no ser así, se colocarán dispensadores de alcohol en gel en las distintas zonas de trabajo. Cada vez que algunos de los trabajadores salga de la "zona de producción", deberá lavarse las manos con el fin de desinfectarse y evitar el contagio. De igual modo se recomienda que, en caso de no ser necesario, no recorrer otras áreas para "focalizarse únicamente en su lugar de trabajo con su cuadrilla".

Se pondrá en conocimiento a todos los trabajadores de las recomendaciones del MSP, para que implementen las prácticas adecuadas también en sus domicilios. "Se debe informar al personal que debe entender que desde el trabajo a su casa la ropa, las manos, el cabello se pueden contaminar con el virus por lo que es fundamental que el personal haga de su hogar el lugar con menor probabilidad de contraer el Covid-19".