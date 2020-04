Las rutas en Semana Santa: el miércoles como un viernes y qué esperar para este domingo

La Policía Nacional de Tránsito prepara para este domingo un Operativo Retorno por el final de la Semana Santa, informó a El Observador el vocero de la unidad, Daniel Segovia. El operativo previsto tendrá características similares al realizado en 2019, pero los policías esperan que "no ocurra" por la exhortación a la población de no circular y quedarse en el hogar para evitar la propagación del coronavirus. "Si hay un retorno, implica que no hay una acatación de lo que se está pidiendo", explicó Segovia.

El llamado del gobierno fue a hacer un "turismo intradomiciliario" durante esta semana, como lo definió el ministro de Defensa, Javier García. También los ministros Jorge Larrañaga (Interior), Germán Cardoso (Turismo) y otros integrantes del gabinete se plegaron a ese exhorto.

Durante esta Semana Santa, según el vocero de la Policía de Tránsito, hubo un "alto nivel de acatamiento" de las exhortaciones del Poder Ejecutivo. El movimiento fue considerablemente menor en comparación las Semana Santa de años anteriores, en las que era común ver en las rutas vehículos con trailers y cargando carpas.

Camilo dos Santos

El miércoles 8 fue como un viernes en las rutas de la costa uruguaya por ser el día en que comenzaron los feriados de la semana. Ese día fue el que más movimiento hubo, pero se dio principalmente en la Costa de Oro. En el peaje del Arroyo Pando, en el kilómetro 32 de la Ruta Interbalnearia, se registró un movimiento que no se repitió en los peajes subsiguientes, informó Segovia. Entre la hora 15 y la hora 16 pasaron por allí cerca de 2.000 vehículos, pero en el peaje del Arroyo Solís, en el kilómetro 81 de la misma vía, se contaron 500. "No fue un movimiento hacia Maldonado y Rocha como sería lo normal", concluyó Segovia.

El director de Turismo de Canelones, Horacio Yanez, interpretó este movimiento en las personas que tienen una "segunda residencia" en algún balenario de la Costa de Oro. Estas personas, según dijo a El Observador, son las que se van los fines de semana a esa segunda casa y que no tienen "la concepción de que fueron de turistas", explicó.

El director de Turismo de la Intendencia de Maldonado, Juan Pigola, informó a El Obserador que en Maldonado y Punta del Este también hubo un aumento de la circulación de personas a partir del miércoles, pero que fueron "cantidades pequeñas".

Raúl Martínez/EFE

El intendente del departamento, Jesús Bentancur, resolvió cerrar la franja costera y, por tanto, la división de Tránsito trabajó en conjunto con Perfectura para notificar a quienes estaban haciendo turismo en las playas. Desde la intendencia se encargaban de que nadie usara los estacionamientos y Perfectura hablaba con las personas que estaban en la playa.

Pigola dijo que entre jueves y viernes de la semana anterior también se notó una mayor circulación y cree que el mal tiempo influyó en el poco movimiento del lunes y martes. Hacia el jueves 9 las notificaciones en la playa aumentaron, según señaló.

En Canelones, en cambio, este viernes se notó un mayor movimiento de personas en comparación a los días anteriores de la Semana Santa, pero de todas formas, hubo un "acatamiento" de las exhortaciones del gobierno. "La gente tomó conciencia", dijo Yanez.

Los policías de Tránsito estarán este domingo en la ruta Interbalnearia, la ruta 8 y la ruta 9. Los destacamentos de policías de Salto y Paysandú también tendrán su propio despliegue. Durante esta Semana Santa el 100% del personal estuvo en las rutas nacionales.

Terminan los puestos de control

Este domingo también habrá policías de Tránsito trabajando simultáneamente en puestos de control en los que detienen vehículos y los exhortan a no circular. Este mecanismo impulsado por el Ministerio del Interior finalizará ese mismo día, informó Segovia.

El ministro Larrañaga había anunciado esta medida el pasado lunes 30 de marzo en una rueda de prensa. La orden, según un comunicado difundido por la cartera, es detener a quienes se trasladen con trailers, remolques, casas rodantes y vehículos similares.

Son 210 los puestos de control que hay en el país, en los que trabajan 1.500 efectivos de la Policía Nacional, de Tránsito, Guardia Republicana y Bomberos.

Camilo dos Santos

Estos efectivos que trabajan se limitan a decirle a quienes detienen que los exhortan a circular, pero no pueden hacer mucho más. Los funcionarios le piden la documentación al conductor que hicieron frenar, confirman que no está requerido por la Justicia y le dejan un mensaje: “Tratamos de exhortar de que por el coronavirus, la pandemia, trate de no salir de su casa", constató El Observador el viernes 3.

El Operativo Retorno comenzará a la hora 15 del domingo de Pascuas y terminará cuando llegue la "orden de levante".